Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане паводок разрушил четыре школы - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/chetyre-shkoly-v-dagestane-ne-podlezhat-vosstanovleniyu-posle-pavodkov-1155495761.html
В Дагестане паводок разрушил четыре школы
Четыре школы на территории Дагестана не подлежат восстановлению после прошедших паводков, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
2026-04-24T15:25
2026-04-24T15:45
новости
дагестан
наводнение в дагестане в апреле 2026 года
школа
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154717138_0:0:954:537_1920x0_80_0_0_56ad3112701352ee4a213fbda455f05c.jpg
дагестан
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154717138_0:0:954:717_1920x0_80_0_0_975e7072a57ce9e77295fd559a0f0a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Дагестане паводок разрушил четыре школы

15:25 24.04.2026 (обновлено: 15:45 24.04.2026)
 
© РИА ДагестанНаводнение в Дагестане
Наводнение в Дагестане
© РИА Дагестан
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Четыре школы на территории Дагестана не подлежат восстановлению после прошедших паводков, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"В республике Дагестан не подлежат восстановлению четыре школы, в которых совокупно обучаются порядка 1,5 тысяч учеников", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что рассматривается возможность строительства быстровозводимых модульных зданий, чтобы возобновить учебный процесс 1 сентября.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4000 человек из четырех микрорайонов Дербентского района.
Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.
По последним данным, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.
В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.
Все о ситуации читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана
Путин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане
Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Дорогое и за городом: какое жилье часто бронируют в Крыму
15:50Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
15:49Россия и Украина обменялись военнопленными
15:47Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре
15:44Инженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в Керчи
15:35Банкротство физических лиц - чем это опасно
15:30На Крым обрушится штормовой ветер
15:25В Дагестане паводок разрушил четыре школы
15:11Да будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачи
14:58"Диктант Победы" у Обелиска Славы: в Керчи проверили исторические знания
14:49Почему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией
14:38В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина
14:27В Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль - есть жертвы
14:14Победа ВКС и успех науки: эксперт о запуске ракеты-носителя "Ангара-1.2"
13:45Новости СВО: за неделю Киев потерял более восьми тысяч боевиков
13:35В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело
13:33ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых
13:20В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
13:12Очередь на Крымский мост растет: сколько ждать проезда
13:05Работа ПВО: ВСУ за неделю лишились ракеты "Нептун" и 2,5 тысяч дронов
Лента новостейМолния