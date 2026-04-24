Часть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-м - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Часть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-м
Часть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026 году - Росавтодор

11:56 24.04.2026 (обновлено: 12:06 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В настоящий момент полным ходом идут работы на участках капитального ремонта от Мариуполя до Бердянска общей протяженностью 67,6 км. В Донецкой Народной Республике - это участок трассы "Новороссия" со 187-го по 219-й км. Часть трассы планируется завершить летом 2026 года. Об этом сообщили в Федеральном дорожном агентстве "Росавтодор".
С 2022 года дорожная сеть на территории Донбасса и Новороссии претерпела большие изменения, а одним из наиболее масштабных проектов дорожного строительства стала трасса Р-280 „Новороссия“. Она является частью сухопутного коридора в Крым, входит в состав Азовского кольца. Ранее дорожники расширили до четырех полос участки от границы с Ростовской областью до Мариуполя – в общей сложности это 37 км.
"На сегодняшний день на участке протяженностью порядка 68 км от Мариуполя до Бердянска ведется устройство основного хода дороги, параллельно монтируются инженерные коммуникации. Еще одним важным этапом стало начало возведения моста через реку Камышеватку в ДНР, предстоит также реконструировать еще два мостовых сооружения в Запорожской области – через реки Берда и Зеленая", – приводит слова заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина пресс-служба "Росавтодора".
Сейчас подготовительный этап завершен: специалисты занимаются устройством основного хода участка автодороги "Новороссия".
В ходе недавно прошедшей инспекции рабочей комиссии была подтверждена высокая готовность ко вводу в эксплуатацию участка реконструкции км 131 – км 135 трассы Р-280 "Новороссия" протяженностью 3,6 км в границах города Новоазовск, включая мост через реку Грузский Еланчик.
На данном участке дороги выполнено расширение проезжей части до четырех полос движения. Полностью уложены слои новой дорожной одежды из асфальтобетона, нанесена дорожная разметка, устроено барьерное ограждение и выполнен монтаж мачт наружного электроосвещения.
Обустройство данного участка вышло на финальный этап. Дорожникам осталось завершить устройство тротуаров, надземных пешеходных переходов и шумозащитных экранов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован летом 2026 года.
"На всех объектах развития федеральной трассы Р-280 "Новороссия" особое внимание уделено качеству используемых материалов и производимых работ. Службой заказчика создана многоуровневая система производственного контроля. Такой подход обеспечивает высококачественный результат при высоких темпах реализации объектов", – отметил начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов.
Ранее сообщалось, что в Крыму начат капремонт 15‑километрового участка федеральной трассы Р-280 "Новороссия": от пункта пропуска Джанкой до села Медведевка. Завершить работы планируется в 2027 году.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
