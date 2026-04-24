Более 260 мирных жителей погибли от атак ВСУ с начала года
10:46 24.04.2026 (обновлено: 11:24 24.04.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Не менее 1725 мирных жителей пострадали в результате атак киевского режима с начала 2026 года. Более 260 человек погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.
"За первые 90 дней 2026 года от преступных действий вооруженных формирований Украины пострадали как минимум 1 725 мирных жителей. Ранения получили 1459 человек, погибли - 266", - сказал он в ходе брифинга.
Мирошник отметил, что Киев стремится к эскалации атак на гражданское население России и ухудшение гуманитарной ситуации. По команде украинского режима гражданские дома и убежища в зоне принудительной эвакуации жителей Украины подвергаются бомбардировкам и поджогам.
"Со стороны Киева явно наблюдается стремление к эскалации атак на гражданское население и действия, направленные на сознательное ухудшение гуманитарной ситуации", - сказал посол МИД РФ в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что статистика по атакам ВСУ игнорируется или искажается западниками, в том числе при помощи чиновников ООН.
"За первые 90 дней 2026 года среди пострадавших от рук украинских боевиков – 71 ребенок, 7 из которых погибли", - сказал Мирошник.
Ранее Мирошник также прокомментировал нарушенное Киевом пасхальное перемирие. Он отметил, что Украина продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России.
22 апреля украинские беспилотники атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка.
В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.
В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.
Кроме того, атакам ВСУ регулярно подвергаются Брянская, Курская и Белгородская области. Губернаторы регионов ежедневно сообщают о раненых и погибших гражданских лицах.
Читайте также на РИА Новости Крым: