https://crimea.ria.ru/20260424/blizhayshie-tri-dnya-na-nebe-budet-vidna-samaya-yarkaya-kometa-1155501159.html

Ближайшие три дня на небе будет видна самая яркая комета

Ближайшие три дня на небе будет видна самая яркая комета - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Самая яркая на небе комета C/2025 R3 сейчас проходит около Солнца и в ближайшие дни будет доступна для наблюдений на снимках из космоса.

космос

новости

институт солнечно-земной физики

солнце

комета

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/22/1116382235_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_049b13e5eae5a1438f4a8b8078df52f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Самая яркая на небе комета C/2025 R3 сейчас проходит около Солнца и в ближайшие дни будет доступна для наблюдений на снимках из космоса. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.Объект занимает сейчас первое место в каталоге комет с яркостью около 4-й звездной величины, что в действительности является довольно незначительной величиной. Тем не менее фотометрическая чувствительность телескопов LASCO является достаточной, чтобы в деталях наблюдать весь процесс прохождения тела около Солнца, а также структуру ядра и хвоста кометы, отметили ученые.По словам специалистов, C/2025 R3 прошла на минимальном расстоянии от Солнца (около 75 миллионов километров) и в данный момент уже улетает. Вернется она только через 170 тысяч лет.

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

