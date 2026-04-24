Ближайшие три дня на небе будет видна самая яркая комета - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Ближайшие три дня на небе будет видна самая яркая комета
Самая яркая на небе комета C/2025 R3 сейчас проходит около Солнца и в ближайшие дни будет доступна для наблюдений на снимках из космоса. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 24.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Самая яркая на небе комета C/2025 R3 сейчас проходит около Солнца и в ближайшие дни будет доступна для наблюдений на снимках из космоса. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.
"Прохождение около Солнца самой яркой сейчас кометы на небе, C/2025 R3 (PanSTARRS), можно будет в ближайшие три дня наблюдать на снимках, поступающих из космоса. Комета только что появилась в поле зрения солнечного коронографа LASCO и будет видна до конца воскресенья", - говорится в сообщении.
Объект занимает сейчас первое место в каталоге комет с яркостью около 4-й звездной величины, что в действительности является довольно незначительной величиной. Тем не менее фотометрическая чувствительность телескопов LASCO является достаточной, чтобы в деталях наблюдать весь процесс прохождения тела около Солнца, а также структуру ядра и хвоста кометы, отметили ученые.
По словам специалистов, C/2025 R3 прошла на минимальном расстоянии от Солнца (около 75 миллионов километров) и в данный момент уже улетает. Вернется она только через 170 тысяч лет.
