https://crimea.ria.ru/20260424/bespredel-ttsk-na-ukraine-voenkomy-sbili-mat-nasilno-mobilizovannogo-1155500431.html
Беспредел ТЦК: на Украине военкомы сбили мать насильно мобилизованного
Во Львове автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) сбил женщину, которая пыталась остановить машину с... РИА Новости Крым, 24.04.2026
украина
львов
винница
одесская область
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
в мире
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137604731_126:136:1116:693_1920x0_80_0_0_4be1b016b894cc3f7a5d360c6e3771aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Во Львове автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) сбил женщину, которая пыталась остановить машину с мобилизованным сыном. Об этом сообщают украинские СМИ.На размещенных в Telegram-каналах кадрах видно, как сотрудники ТЦК запихивают мужчину в автомобиль на глазах у матери, которую держит военком.Женщине удалось вырваться, она подбегает к воротам, к которым подъезжает машина ТЦК с ее сыном, и пытается их закрыть. В этот момент на нее наезжает автомобиль.После наезда на женщину военкомы оттащили ее в сторону, бросили и уехали.Схожий случай произошел в Виннице, где женщина запрыгнула на капот машины военкомов и била по стеклу, пытаясь освободить мобилизованного мужа.А в Одесской области сотрудники ТЦК заехали на автомобиле на поле фермера, чтобы задержать его работников.Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации. Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое украинцев напали на военкомат во Львове На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137604731_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_7a6bd1eba6c348d9ad82add277eab123.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: