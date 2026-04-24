https://crimea.ria.ru/20260424/bespredel-ttsk-na-ukraine-voenkomy-sbili-mat-nasilno-mobilizovannogo-1155500431.html

Беспредел ТЦК: на Украине военкомы сбили мать насильно мобилизованного

Беспредел ТЦК: на Украине военкомы сбили мать насильно мобилизованного - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Беспредел ТЦК: на Украине военкомы сбили мать насильно мобилизованного

Во Львове автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) сбил женщину, которая пыталась остановить машину с... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T18:41

2026-04-24T18:41

2026-04-24T18:41

украина

львов

винница

одесская область

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

в мире

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137604731_126:136:1116:693_1920x0_80_0_0_4be1b016b894cc3f7a5d360c6e3771aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Во Львове автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) сбил женщину, которая пыталась остановить машину с мобилизованным сыном. Об этом сообщают украинские СМИ.На размещенных в Telegram-каналах кадрах видно, как сотрудники ТЦК запихивают мужчину в автомобиль на глазах у матери, которую держит военком.Женщине удалось вырваться, она подбегает к воротам, к которым подъезжает машина ТЦК с ее сыном, и пытается их закрыть. В этот момент на нее наезжает автомобиль.После наезда на женщину военкомы оттащили ее в сторону, бросили и уехали.Схожий случай произошел в Виннице, где женщина запрыгнула на капот машины военкомов и била по стеклу, пытаясь освободить мобилизованного мужа.А в Одесской области сотрудники ТЦК заехали на автомобиле на поле фермера, чтобы задержать его работников.Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации. Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое украинцев напали на военкомат во Львове На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова

украина

львов

винница

одесская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, львов, винница, одесская область, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, в мире, новости сво, всу (вооруженные силы украины)