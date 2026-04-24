Беспредел ТЦК: на Украине военкомы сбили мать насильно мобилизованного - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Беспредел ТЦК: на Украине военкомы сбили мать насильно мобилизованного
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Во Львове автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) сбил женщину, которая пыталась остановить машину с мобилизованным сыном. Об этом сообщают украинские СМИ.
На размещенных в Telegram-каналах кадрах видно, как сотрудники ТЦК запихивают мужчину в автомобиль на глазах у матери, которую держит военком.
Женщине удалось вырваться, она подбегает к воротам, к которым подъезжает машина ТЦК с ее сыном, и пытается их закрыть. В этот момент на нее наезжает автомобиль.
После наезда на женщину военкомы оттащили ее в сторону, бросили и уехали.
Схожий случай произошел в Виннице, где женщина запрыгнула на капот машины военкомов и била по стеклу, пытаясь освободить мобилизованного мужа.
А в Одесской области сотрудники ТЦК заехали на автомобиле на поле фермера, чтобы задержать его работников.
Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации. Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.
При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
