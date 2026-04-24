Белоусов оценил военное сотрудничество России и Китая

Двустороннее военное сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность, заявил... РИА Новости Крым, 24.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. Двустороннее военное сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем.Минобороны РФ сообщило, что министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом.В свою очередь китайский военачальник отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР и президента Российской Федерации китайско-российские отношения всегда развиваются по верному пути и на высоком уровне.Ранее на состоявшемся в Москве заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ приняты решения по развитию военного сотрудничества в рамках Содружества и совершенствованию совместных систем военного назначения. Министр обороны РФ подчеркнул, что в современных условиях обеспечить безопасность можно только совместными усилиями и согласованными действиями оборонных ведомств дружественных стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин собрал СовбезСуверенных стран всего три в мире: Россия, Китай и СШАРоссия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая – Лавров

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

