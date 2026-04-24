Белоусов оценил военное сотрудничество России и Китая
Двустороннее военное сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность, заявил... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T17:08
Министр обороны Белоусов назвал военное сотрудничество Москвы и Пекина особенно актуальным
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. Двустороннее военное сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем.
Минобороны РФ сообщило, что министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом.
"Военное двустороннее сотрудничество в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность. Это один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности", – отметил министр обороны России.
В свою очередь китайский военачальник отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР и президента Российской Федерации китайско-российские отношения всегда развиваются по верному пути и на высоком уровне.
"Текущий год – это важное время, важный год для развития отношений двух стран, особенно в области оборонного сотрудничества. Поэтому в течение этого периода запланировано провести много важных мероприятий на высочайшем уровне", - приводит слова министра обороны КНР Минобороны РФ.
Ранее на состоявшемся
в Москве заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ приняты решения по развитию военного сотрудничества в рамках Содружества и совершенствованию совместных систем военного назначения. Министр обороны РФ подчеркнул, что в современных условиях обеспечить безопасность можно только совместными усилиями и согласованными действиями оборонных ведомств дружественных стран.
