Рейтинг@Mail.ru
Белоусов оценил военное сотрудничество России и Китая - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/belousov-otsenil-voennoe-sotrudnichestvo-rossii-i-kitaya-1155500815.html
Белоусов оценил военное сотрудничество России и Китая
Белоусов оценил военное сотрудничество России и Китая - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Белоусов оценил военное сотрудничество России и Китая
Двустороннее военное сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность, заявил... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T17:08
2026-04-24T17:08
китай
россия
министерство обороны рф
андрей белоусов
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141285546_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_b04a2db8273a738620c00f080225600b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. Двустороннее военное сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем.Минобороны РФ сообщило, что министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом.В свою очередь китайский военачальник отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР и президента Российской Федерации китайско-российские отношения всегда развиваются по верному пути и на высоком уровне.Ранее на состоявшемся в Москве заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ приняты решения по развитию военного сотрудничества в рамках Содружества и совершенствованию совместных систем военного назначения. Министр обороны РФ подчеркнул, что в современных условиях обеспечить безопасность можно только совместными усилиями и согласованными действиями оборонных ведомств дружественных стран.
китай
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141285546_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_c2405a113e3c36e595beeb654f9d99c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, россия, министерство обороны рф, андрей белоусов, новости
Белоусов оценил военное сотрудничество России и Китая

Министр обороны Белоусов назвал военное сотрудничество Москвы и Пекина особенно актуальным

17:08 24.04.2026
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. Двустороннее военное сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем.
Минобороны РФ сообщило, что министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом.
"Военное двустороннее сотрудничество в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность. Это один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности", – отметил министр обороны России.
В свою очередь китайский военачальник отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР и президента Российской Федерации китайско-российские отношения всегда развиваются по верному пути и на высоком уровне.
"Текущий год – это важное время, важный год для развития отношений двух стран, особенно в области оборонного сотрудничества. Поэтому в течение этого периода запланировано провести много важных мероприятий на высочайшем уровне", - приводит слова министра обороны КНР Минобороны РФ.
Ранее на состоявшемся в Москве заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ приняты решения по развитию военного сотрудничества в рамках Содружества и совершенствованию совместных систем военного назначения. Министр обороны РФ подчеркнул, что в современных условиях обеспечить безопасность можно только совместными усилиями и согласованными действиями оборонных ведомств дружественных стран.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КитайРоссияМинистерство обороны РФАндрей БелоусовНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
