https://crimea.ria.ru/20260424/bankrotstvo-fizicheskikh-lits---chem-eto-opasno--1155295739.html

Банкротство физических лиц - чем это опасно

2026-04-24T15:35

крым

новости крыма

простая экономика

центробанк рф

финансы

банкротство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155495602_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_4668f0e0c317dcc8a224bef8a945816e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В последнее время в интернете встречается реклама о списании долгов с помощью процедуры банкротства. Однако такой способ – крайняя мера и подходит только тем, кто оказался в действительно безвыходной ситуации. Как запустить процедуру, если это необходимо, и какие последствия это может иметь – рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбирают повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.Потребуется написать заявление в МФЦ, и через полгода долги спишутся. Если же долг более 500 тысяч рублей, а перечисленные условия отсутствуют, при невозможности платить придется подать заявление в суд. Однако во всех случаях признанный банкротом человек перестает управлять своими финансами"Тратить можно не более 50 тысяч в месяц, если суд не разрешит больше. Ваше имущество (кроме единственного жилья) продается для погашения долгов – это может быть машина, бытовая техника и другие ценные вещи. Все, кроме товаров первой необходимости. Статус банкрота сохраняется пять лет. В этот период вы обязаны сообщать о банкротстве при любом обращении за кредитом. Кредитная история – испорчена. Три года нельзя занимать руководящие должности. Плюс сама процедура платная и дорогостоящая", - предупреждает эксперт.Если вы брали кредиты, заведомо не планируя отдавать, в списании долгов могут отказать, поскольку суд проверят заявителя на добросовестность. Кроме того, существуют долги, которые не списываются даже при банкротстве: алименты, возмещение вреда жизни и здоровью.Если же ситуация действительно сложная, главное – не ждать, пока приставы придут описывать имущество, а обращаться в свой банк, продолжает Перетокин. Есть кредитные каникулы, реструктуризация, рефинансирование – легальные способы снизить долговую нагрузку, отсрочить платежи. Банкротство же оставляет след на годы, этот механизм – не панацея, а тяжелая процедура с последствиями. В этой связи эксперт советует сначала использовать мирные способы, прежде чем идти на крайние меры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожаловаться на коллекторов можно через ГосуслугиГосударство будет помогать россиянам отдавать долги банкамИнициатива Крыма: в следующем году россиянам могут частично списать долги

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

