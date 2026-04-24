Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены
Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены
Один человек погиб и 10 пострадали в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Гатчине Ленинградской области, сообщает главное управление МЧС России по РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T22:09
2026-04-24T22:09
2026-04-24T22:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 10 пострадали в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Гатчине Ленинградской области, сообщает главное управление МЧС России по региону.ДТП произошло вечером в пятницу в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского округа на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. Пострадавших госпитализировали. Движение на месте ДТП перекрыто.Причину аварии и все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
ленинградская область
дтп, происшествия, ленинградская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены
В Ленобласти один человек погиб и 10 пострадали при столкновении автобуса с фурой
22:09 24.04.2026 (обновлено: 22:10 24.04.2026)