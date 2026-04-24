Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены
Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены
Один человек погиб и 10 пострадали в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Гатчине Ленинградской области, сообщает главное управление МЧС России по РИА Новости Крым, 24.04.2026
дтп
происшествия
ленинградская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 10 пострадали в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Гатчине Ленинградской области, сообщает главное управление МЧС России по региону.ДТП произошло вечером в пятницу в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского округа на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. Пострадавших госпитализировали. Движение на месте ДТП перекрыто.Причину аварии и все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбегал от погони: в Москве водитель на арендном авто сбил людей на тротуареАвто стало грудой металла: стали известны подробности жуткого ДТП в СимферополеВ Краснодаре перевернулся автобус с пассажирами
дтп, происшествия, ленинградская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены

В Ленобласти один человек погиб и 10 пострадали при столкновении автобуса с фурой

22:09 24.04.2026 (обновлено: 22:10 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 10 пострадали в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Гатчине Ленинградской области, сообщает главное управление МЧС России по региону.
ДТП произошло вечером в пятницу в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского округа на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги 41К-023.

"В автобусе находились 11 человек. В результате ДТП погиб один пассажир рейсового автобуса, 10 пострадали", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали. Движение на месте ДТП перекрыто.
Причину аварии и все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
ДТППроисшествияЛенинградская областьНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
