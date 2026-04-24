Аксенов уволил замминистра транспорта Крыма из-за ремонта дорог
Аксенов уволил замминистра транспорта Крыма из-за ремонта дорог
2026-04-24T17:23
Аксенов уволил замминистра транспорта Крыма из-за ремонта дорог

Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Замминистра транспорта Крыма и заместитель главы администрации Джанкоя уволены за плохую организацию ремонта улично-дорожной сети, по тем же причинам отстранен от должности вице-мэр Красноперекопска. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Не все ответственные лица смогли организовать правильную коммуникацию с гражданами и грамотно выстроить рабочий процесс. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей принято решение об увольнении заместителя министра транспорта РК и замглавы администрации Джанкоя, отстранен от должностных обязанностей замглавы администрации Красноперекопска", - написал Аксенов в своем канале в Мах.
Глава Крыма напомнил, что персональная ответственность за качество ремонта дорог лежит не только на тех, кто выполняет работы, но и на тех, кто принимает результаты.
Он также подчеркнул, что работа по грейдированию дорог в большей части муниципалитетов Крыма должна быть завершена до 1 июня, а в Симферопольском, Джанкойском, Сакском и Ленинском районах – до 1 июля.
Аксенов добавил, что будет продолжена модернизация автодороги Симферополь – Джанкой, которая была передана в федеральную собственность. Капремонт 15-километрового участка к пункту пропуска "Джанкой" выполнит компания "ВАД".
