Аксенов уволил замминистра транспорта Крыма из-за ремонта дорог

Замминистра транспорта Крыма и заместитель главы администрации Джанкоя уволены за плохую организацию ремонта улично-дорожной сети, по тем же причинам отстранен... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T17:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Замминистра транспорта Крыма и заместитель главы администрации Джанкоя уволены за плохую организацию ремонта улично-дорожной сети, по тем же причинам отстранен от должности вице-мэр Красноперекопска. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма напомнил, что персональная ответственность за качество ремонта дорог лежит не только на тех, кто выполняет работы, но и на тех, кто принимает результаты.Он также подчеркнул, что работа по грейдированию дорог в большей части муниципалитетов Крыма должна быть завершена до 1 июня, а в Симферопольском, Джанкойском, Сакском и Ленинском районах – до 1 июля.Аксенов добавил, что будет продолжена модернизация автодороги Симферополь – Джанкой, которая была передана в федеральную собственность. Капремонт 15-километрового участка к пункту пропуска "Джанкой" выполнит компания "ВАД".

