https://crimea.ria.ru/20260424/24-aprelya-sobytiya-i-prazdniki_-1118205056.html

Какой сегодня праздник: 24 апреля

Какой сегодня праздник: 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Какой сегодня праздник: 24 апреля

В этот день отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных, 223 года назад Александр I распорядился превратить Минеральные Воды в курорт, а чуть позже в...

2026-04-24T00:00

2026-04-24T00:00

2026-04-24T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123382935_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d68c3b2e820500d80bad1d8e704754df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В этот день отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных, 223 года назад Александр I распорядился превратить Минеральные Воды в курорт, а чуть позже в США придумали всеми любимую газировку.Что празднуют в миреМеждународный день солидарности молодежи широко отмечался во времена СССР. Дату празднования приурочили к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году, в которой приняли участие 28 стран.Во многих странах мира активисты защиты прав животных с середины прошлого века начали создавать общественные движения, которые добивались, чтобы косметические компании отказались от использования в продукции животных компонентов и тестирования средств на животных. В 1979 году Национальное антививисекционное общество при поддержке ООН учредили Всемирный день защиты лабораторных животных.В России сегодня с профессиональным праздником поздравляют стоматологов, в Китае отмечают День Космонавтики. А армяне всего мира вспоминают жертв геноцида своего народа в Османской империи. В этот день 1915 года в Константинополе начали массово арестовывать армянскую интеллигенцию. Считается, что до 1923 года было уничтожено 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Еще около миллиона человека бежали в другие государства.Знаменательные событияЭтот день 1803 года стал началом формирования Кавказских Минеральных Вод как российского курорта. Александр I подписал рескрипт "О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства".В 1833 году в США запатентовали газировку.Берлинский договор о ненападении и нейтралитете был подписан между СССР и Германией в этот день 1926 года.В 1938-м на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.Первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15 советские летчики-испытатели совершили в 1946 году.Кто родился24 апреля 1706 года родился учитель Иоанна Баха и Моцарта, итальянский композитор Джованни Мартини.В этот день 1923 родился известный армянский композитор и музыковед, профессор Ереванской консерватории Эдуард Пашинян.В 1929 году родился мультипликатор XX века, художник-постановщик Анатолий Курицын. С его именем связаны мультфильмы "Поросенок в колючей шубке", "Двенадцать месяцев", "Козленок, который умел считать до десяти".В 1942 году появилась на свет американская певица и актриса Барбра Стрейзанд, получившая два "Оскара".Ровно через десять лет родился французский модельер Жан-Поль Готье.Также в этот день родились советский государственный и военный деятель, руководитель МГБ СССР Виктор Абакумов, российская спортсменка, трехкратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ирина Чащина, российская эстрадная певица и телеведущая Юлианна Караулова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости