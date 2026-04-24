Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 24 апреля
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/24-aprelya-sobytiya-i-prazdniki_-1118205056.html
Какой сегодня праздник: 24 апреля
Какой сегодня праздник: 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Какой сегодня праздник: 24 апреля
В этот день отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных, 223 года назад Александр I распорядился превратить Минеральные Воды в курорт, а чуть позже в... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T00:00
2026-04-24T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123382935_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d68c3b2e820500d80bad1d8e704754df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В этот день отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных, 223 года назад Александр I распорядился превратить Минеральные Воды в курорт, а чуть позже в США придумали всеми любимую газировку.Что празднуют в миреМеждународный день солидарности молодежи широко отмечался во времена СССР. Дату празднования приурочили к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году, в которой приняли участие 28 стран.Во многих странах мира активисты защиты прав животных с середины прошлого века начали создавать общественные движения, которые добивались, чтобы косметические компании отказались от использования в продукции животных компонентов и тестирования средств на животных. В 1979 году Национальное антививисекционное общество при поддержке ООН учредили Всемирный день защиты лабораторных животных.В России сегодня с профессиональным праздником поздравляют стоматологов, в Китае отмечают День Космонавтики. А армяне всего мира вспоминают жертв геноцида своего народа в Османской империи. В этот день 1915 года в Константинополе начали массово арестовывать армянскую интеллигенцию. Считается, что до 1923 года было уничтожено 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Еще около миллиона человека бежали в другие государства.Знаменательные событияЭтот день 1803 года стал началом формирования Кавказских Минеральных Вод как российского курорта. Александр I подписал рескрипт "О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства".В 1833 году в США запатентовали газировку.Берлинский договор о ненападении и нейтралитете был подписан между СССР и Германией в этот день 1926 года.В 1938-м на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.Первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15 советские летчики-испытатели совершили в 1946 году.Кто родился24 апреля 1706 года родился учитель Иоанна Баха и Моцарта, итальянский композитор Джованни Мартини.В этот день 1923 родился известный армянский композитор и музыковед, профессор Ереванской консерватории Эдуард Пашинян.В 1929 году родился мультипликатор XX века, художник-постановщик Анатолий Курицын. С его именем связаны мультфильмы "Поросенок в колючей шубке", "Двенадцать месяцев", "Козленок, который умел считать до десяти".В 1942 году появилась на свет американская певица и актриса Барбра Стрейзанд, получившая два "Оскара".Ровно через десять лет родился французский модельер Жан-Поль Готье.Также в этот день родились советский государственный и военный деятель, руководитель МГБ СССР Виктор Абакумов, российская спортсменка, трехкратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ирина Чащина, российская эстрадная певица и телеведущая Юлианна Караулова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123382935_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5ef95e160d0f73273f619f54fd072cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 24 апреля

Что празднуют в России и мире 24 апреля

00:00 24.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожилая женщина и молодёжь на скамейке
Пожилая женщина и молодёжь на скамейке - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В этот день отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных, 223 года назад Александр I распорядился превратить Минеральные Воды в курорт, а чуть позже в США придумали всеми любимую газировку.

Что празднуют в мире

Международный день солидарности молодежи широко отмечался во времена СССР. Дату празднования приурочили к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году, в которой приняли участие 28 стран.
Во многих странах мира активисты защиты прав животных с середины прошлого века начали создавать общественные движения, которые добивались, чтобы косметические компании отказались от использования в продукции животных компонентов и тестирования средств на животных. В 1979 году Национальное антививисекционное общество при поддержке ООН учредили Всемирный день защиты лабораторных животных.
В России сегодня с профессиональным праздником поздравляют стоматологов, в Китае отмечают День Космонавтики. А армяне всего мира вспоминают жертв геноцида своего народа в Османской империи. В этот день 1915 года в Константинополе начали массово арестовывать армянскую интеллигенцию. Считается, что до 1923 года было уничтожено 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Еще около миллиона человека бежали в другие государства.

Знаменательные события

Этот день 1803 года стал началом формирования Кавказских Минеральных Вод как российского курорта. Александр I подписал рескрипт "О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства".
В 1833 году в США запатентовали газировку.
Берлинский договор о ненападении и нейтралитете был подписан между СССР и Германией в этот день 1926 года.
В 1938-м на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.
Первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15 советские летчики-испытатели совершили в 1946 году.

Кто родился

24 апреля 1706 года родился учитель Иоанна Баха и Моцарта, итальянский композитор Джованни Мартини.
В этот день 1923 родился известный армянский композитор и музыковед, профессор Ереванской консерватории Эдуард Пашинян.
В 1929 году родился мультипликатор XX века, художник-постановщик Анатолий Курицын. С его именем связаны мультфильмы "Поросенок в колючей шубке", "Двенадцать месяцев", "Козленок, который умел считать до десяти".
В 1942 году появилась на свет американская певица и актриса Барбра Стрейзанд, получившая два "Оскара".
Ровно через десять лет родился французский модельер Жан-Поль Готье.
Также в этот день родились советский государственный и военный деятель, руководитель МГБ СССР Виктор Абакумов, российская спортсменка, трехкратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ирина Чащина, российская эстрадная певица и телеведущая Юлианна Караулова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ненастная ночь и ветреный день: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 апреля
23:43Открытое горение морского терминала в Туапсе ликвидировали
22:55Усиление восточного фланга НАТО и смерть Пиманова – главное
22:31Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известно
22:23Делегация КФУ презентовала в Ростове и Воронеже научный туризм в Крыму
22:06Помогала "рублем": жительница Запорожской области получила 14 лет за госизмену
21:49На Крым обрушился ливень с грозой и градом
21:3932 беспилотника уничтожили над Черным морем и регионами России
21:34В Крыму пациентка набросилась на врача в больнице
21:13"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира
21:01"Я будто возродилась": Повалий поблагодарила жителей Крыма
20:40В Севастополе развернули Знамя Победы
20:23Сбегал от погони: в Москве водитель на арендном авто сбил людей на тротуаре
20:19Стандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах
20:00Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды
19:53Вас снова обманывают: Медведев о кредите Украине от ЕС
19:37Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь - мнение
19:25Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
19:07Больше 4 миллионов российских семей получат новую налоговую выплату
Лента новостейМолния