Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
2026-04-24T20:30
2026-04-24T20:35
20:30 24.04.2026 (обновлено: 20:35 24.04.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую волну атак ВСУ на Крым и другие регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 11.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
В ночь на пятницу над Крымом и другими регионами страны были нейтрализованы 10 вражеских БПЛА. Днем в Белгородской области боевики Киева нанесли удар по гражданскому автомобилю. В результате террористической атаки погибла женщина, а водитель с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию.
В Донбассе при беспилотной атаке ВСУ были ранены руководитель гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова и еще один волонтер.
Не менее 1725 мирных жителей пострадали в результате атак киевского режима с начала 2026 года. Более 260 человек погибли.
