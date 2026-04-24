Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны России отразили новую волну атак ВСУ на Крым и другие регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.

2026-04-24T20:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую волну атак ВСУ на Крым и другие регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на пятницу над Крымом и другими регионами страны были нейтрализованы 10 вражеских БПЛА. Днем в Белгородской области боевики Киева нанесли удар по гражданскому автомобилю. В результате террористической атаки погибла женщина, а водитель с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию.В Донбассе при беспилотной атаке ВСУ были ранены руководитель гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова и еще один волонтер.Не менее 1725 мирных жителей пострадали в результате атак киевского режима с начала 2026 года. Более 260 человек погибли.

