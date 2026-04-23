Злая шутка: запрет русского языка на Украине сделал его популярным - РИА Новости Крым, 23.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр -РИА Новости Крым. Чем больше на Украине запрещают использование русского языка, тем более популярным становится он там. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Потому что нельзя варварски отменять то, что создано цивилизационно и цивилизованно, добавила Захарова.Ранее министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.Русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации. Такое мнение РИА Новости Крым высказала ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский язык на Украине исключили из перечня защищенныхМаразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и ЛомоносоваУкраинский актер призвал бить детей по голове за русский язык

