Злая шутка: запрет русского языка на Украине сделал его популярным - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Злая шутка: запрет русского языка на Украине сделал его популярным
Злая шутка: запрет русского языка на Украине сделал его популярным
Злая шутка: запрет русского языка на Украине сделал его популярным

Запрет русского языка на Украине делает его там все более популярным - Захарова

13:06 23.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр -РИА Новости Крым. Чем больше на Украине запрещают использование русского языка, тем более популярным становится он там. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сколько пытаются отменить русский язык на Украине, как это делается, какие-то какие-то шпрехенфюреры, какие-то квоты. Сейчас теперь уже дошло до прямых репрессий, до физического воздействия на людей. А знаете, о чем статистика говорит? Не наша, а их, украинская? Чем больше запрещают использование русского языка, тем больше он становится популярным", - цитирует Захарову РИА Новости.
Потому что нельзя варварски отменять то, что создано цивилизационно и цивилизованно, добавила Захарова.
Ранее министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.
Русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации. Такое мнение РИА Новости Крым высказала ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
