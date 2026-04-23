Житель Кубани задержан за попытку вступить в ряды украинских террористов
ФСБ задержала жителя Кубани 1999 года рождения, который хотел выехать из России и воевать в рядах террористического украинского формирования. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T09:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Кубани 1999 года рождения, который хотел выехать из России и воевать в рядах террористического украинского формирования. Об этом сообщили пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
ФСБ задержала жителя Кубани за попытку вступить в ряды украинских террористов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Кубани 1999 года рождения, который хотел выехать из России и воевать в рядах террористического украинского формирования. Об этом сообщили пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин РФ, 1999 года рождения, который планировал принять участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации", - говорится в сообщении.
Отмечается, житель Каневского района в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, через Telegram по своей инициативе связался с его представителем.
После получения необходимых инструкций от куратора, мужчина попытался выехать из страны и был задержан правоохранителями.
В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по факту приготовления к участию в деятельности террористической организации. Теперь фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее силовики задержали
в Москве россиянина, который по заданию Киева собирался устроить взрыв у объектов Минобороны.
