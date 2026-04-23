Житель Кубани задержан за попытку вступить в ряды украинских террористов

ФСБ задержала жителя Кубани 1999 года рождения, который хотел выехать из России и воевать в рядах террористического украинского формирования. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T09:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Кубани 1999 года рождения, который хотел выехать из России и воевать в рядах террористического украинского формирования. Об этом сообщили пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.Отмечается, житель Каневского района в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, через Telegram по своей инициативе связался с его представителем.После получения необходимых инструкций от куратора, мужчина попытался выехать из страны и был задержан правоохранителями.В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по факту приготовления к участию в деятельности террористической организации. Теперь фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее силовики задержали в Москве россиянина, который по заданию Киева собирался устроить взрыв у объектов Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО

