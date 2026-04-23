Запад помог России стать великой державой в новом мироустройстве - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Запад помог России стать великой державой в новом мироустройстве
Запад помог России стать великой державой в новом мироустройстве
Санкции и угрозы Запада помогли РФ стать великой державой в новом мироустройстве – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Разрыв экономических связей с Западом очень после 2014 года, когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, положительно сказался на экономике и благосостоянии России, которая быстро и уверенно сформировалась как великая держава в новом мироустройстве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла.
https://crimea.ria.ru/20260422/v-mid-rasskazali-o-posledstviyakh-otkaza-es-ot-rossiyskikh-energonositeley-1155401673.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Разрыв экономических связей с Западом очень после 2014 года, когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, положительно сказался на экономике и благосостоянии России, которая быстро и уверенно сформировалась как великая держава в новом мироустройстве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла.
"И, несмотря на то, что эти санкции были усилены во время СВО, российская экономика не просто выстояла, как сейчас говорят на Западе. Мы показали, что можем очень быстро расти, замещая все то, что раньше получали с Запада", – добавил он.
Эксперт отметил, что еще в 2015 году, работая в структуре администрации президента РФ, он не раз узнавал от крупных российских производителей, что санкции Запада против России дают той или иной отрасли серьезный толчок в развитии. Об этом, в частности, рассказывали представители молочной промышленности, радуясь росту продаж и расширению территории сбыта продукции, сказал Перла.
"И они не одни такие. Развиваются многие отрасли промышленности, про которые мы уже забыли и думать, решив, что навсегда отдали их Западу", – добавил эксперт.
Так, Россия вернулась к собственному самолетостроению и автопрому, а также активно развивает виноделие, отметил он.

"Мы пшеницу экспортируем... А в Крыму семимильными шагами развивается виноделие, и у нас винный туризм появился, туристическая отрасль развивается. А про военную промышленность я уж и не говорю", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас Россия находится на подъеме, и все усилия Запада приводят к тому, что этот подъем, как ни странно это звучит, только ускоряется.
"Например, Соединенные Штаты Америки пытаются овладеть сегодня мировыми путями экспорта нефти, чтобы контролировать цены. К чему это привело? К росту цен на российскую нефть, частичному снятию санкций с РФ со стороны тех же США и к наполнению российского бюджета... Вот так и живем и будем жить в ближайшие годы. Все, что происходит сегодня и с нами, и с Европой, и с США, и с Китаем – это, что называется, всерьез и надолго", – считает Перла.
Он уверен, что тот образ мира, который создается сегодня, строится "на десятилетия вперед", и России в нем уготовано почетное место.
"Мы сегодня создали то будущее, в котором существует Россия как великая держава, это уже произошло, извините за пафос", – заключил эксперт.
Рост ВВП России за три года составил 10% – Мишустин
Накануне председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк, отчитываясь в парламенте о деятельности Совмина республики в 2025 году, сообщил, что минувший год стал для Крыма одним из самых успешных в его новейшей истории: валовый региональный продукт республики за год вырос в 1,2 раза и превысил 945 млрд рублей.
В целом, несмотря на вызовы времени, макроэкономическая динамика в Крыму остается положительной и носит устойчивый характер, подчеркнул он. В частности, по базовым отраслям рост производства составил 16%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым закалился: Аксенов о влиянии санкций на экономику республики
США продлили снятие санкций с российской нефти
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Вчера, 07:19
В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителей
 
