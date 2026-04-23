Запад помог России стать великой державой в новом мироустройстве - РИА Новости Крым, 23.04.2026

Разрыв экономических связей с Западом очень после 2014 года, когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, положительно сказался на экономике и благосостоянии... РИА Новости Крым, 23.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Разрыв экономических связей с Западом очень после 2014 года, когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, положительно сказался на экономике и благосостоянии России, которая быстро и уверенно сформировалась как великая держава в новом мироустройстве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла.Эксперт отметил, что еще в 2015 году, работая в структуре администрации президента РФ, он не раз узнавал от крупных российских производителей, что санкции Запада против России дают той или иной отрасли серьезный толчок в развитии. Об этом, в частности, рассказывали представители молочной промышленности, радуясь росту продаж и расширению территории сбыта продукции, сказал Перла."И они не одни такие. Развиваются многие отрасли промышленности, про которые мы уже забыли и думать, решив, что навсегда отдали их Западу", – добавил эксперт.Так, Россия вернулась к собственному самолетостроению и автопрому, а также активно развивает виноделие, отметил он.По его словам, сейчас Россия находится на подъеме, и все усилия Запада приводят к тому, что этот подъем, как ни странно это звучит, только ускоряется."Например, Соединенные Штаты Америки пытаются овладеть сегодня мировыми путями экспорта нефти, чтобы контролировать цены. К чему это привело? К росту цен на российскую нефть, частичному снятию санкций с РФ со стороны тех же США и к наполнению российского бюджета... Вот так и живем и будем жить в ближайшие годы. Все, что происходит сегодня и с нами, и с Европой, и с США, и с Китаем – это, что называется, всерьез и надолго", – считает Перла.Он уверен, что тот образ мира, который создается сегодня, строится "на десятилетия вперед", и России в нем уготовано почетное место.Рост ВВП России за три года составил 10% – МишустинНакануне председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк, отчитываясь в парламенте о деятельности Совмина республики в 2025 году, сообщил, что минувший год стал для Крыма одним из самых успешных в его новейшей истории: валовый региональный продукт республики за год вырос в 1,2 раза и превысил 945 млрд рублей. В целом, несмотря на вызовы времени, макроэкономическая динамика в Крыму остается положительной и носит устойчивый характер, подчеркнул он. В частности, по базовым отраслям рост производства составил 16%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закалился: Аксенов о влиянии санкций на экономику республикиСША продлили снятие санкций с российской нефти

