Заморозки и сильный ветер – на Кубань идет шторм с Азовского моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Штормовые порывы ветра, повышение уровня воды в водоемах и заморозки – на Кубани объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.По информации специалистов, днем и до конца 23 апреля, а также в течение следующих суток по восточной половине Азовского моря ожидается сильный юго-западный, западный, ночью северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, с усилением вечером до 22-27 м/с.Также в МЧС предупредили, что в Таганрогском заливе местами может фиксироваться повышение уровней воды до неблагоприятных отметок.Накануне сообщалось, что Севастополь в четверг накроет ветер до 20 м/с, жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности. В Крыму также ожидается усиление ветра до штормовых значений. На 23 и 24 апреля объявлено экстренное предупреждение.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

