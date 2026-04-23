Заморозки и сильный ветер – на Кубань идет шторм с Азовского моря
2026-04-23T17:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Штормовые порывы ветра, повышение уровня воды в водоемах и заморозки – на Кубани объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.По информации специалистов, днем и до конца 23 апреля, а также в течение следующих суток по восточной половине Азовского моря ожидается сильный юго-западный, западный, ночью северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, с усилением вечером до 22-27 м/с.Также в МЧС предупредили, что в Таганрогском заливе местами может фиксироваться повышение уровней воды до неблагоприятных отметок.Накануне сообщалось, что Севастополь в четверг накроет ветер до 20 м/с, жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности. В Крыму также ожидается усиление ветра до штормовых значений. На 23 и 24 апреля объявлено экстренное предупреждение.
17:35 23.04.2026 (обновлено: 17:37 23.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Штормовые порывы ветра, повышение уровня воды в водоемах и заморозки – на Кубани объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
"Экстренное предупреждение об усилении ветра и заморозках на территории Краснодарского края", – сказано в сообщении.
По информации специалистов, днем и до конца 23 апреля, а также в течение следующих суток по восточной половине Азовского моря ожидается сильный юго-западный, западный, ночью северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, с усилением вечером до 22-27 м/с.
Также в МЧС предупредили, что в Таганрогском заливе местами может фиксироваться повышение уровней воды до неблагоприятных отметок.
"Во второй половине ночи и утром 24 и 25 апреля местами в юго-восточных предгорных районах Краснодарского края, ночью и утром 26 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3 градуса – категории опасного явления", - добавили спасатели.
Накануне сообщалось, что Севастополь
в четверг накроет ветер до 20 м/с, жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности. В Крыму
также ожидается усиление ветра до штормовых значений. На 23 и 24 апреля объявлено экстренное предупреждение.
