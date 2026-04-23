За насилие над 11-летней падчерицей житель Керчи получил 12,5 лет колонии - РИА Новости Крым, 23.04.2026

Житель Керчи проведет в колонии строгого режима 12,5 лет за преступления сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы. Верховный Суд Республики Крым... РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T11:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Житель Керчи проведет в колонии строгого режима 12,5 лет за преступления сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы. Верховный Суд Республики Крым оставил приговор без изменений. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Ранее Керченским городским судом 33-летнего жителя города Керчи был признали виновным в действиях сексуального характера и развратных действиях.Суд согласился с позицией прокуратуры и оставил приговор без изменений. Мужчине предстоит провести 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год. В пользу ребенка по иску прокурора взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.Ранее стало известно, что 36-летний житель Щелкино приговорен к 13 годам колонии строгого режима за половые преступления против падчерицы. Мужчина с октября 2017 года по март 2023 неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент первого эпизода преступления потерпевшей исполнилось 8 лет.

