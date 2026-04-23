Рейтинг@Mail.ru
За насилие над 11-летней падчерицей житель Керчи получил 12,5 лет колонии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260423/za-nasilie-nad-11-letney-padcheritsey-zhitel-kerchi-poluchil-125-let-kolonii-1155450678.html
За насилие над 11-летней падчерицей житель Керчи получил 12,5 лет колонии
2026-04-23T11:57
2026-04-23T11:59
керчь
новости крыма
происшествия
прокуратура республики крым
суд
приговор
верховный суд крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Житель Керчи проведет в колонии строгого режима 12,5 лет за преступления сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы. Верховный Суд Республики Крым оставил приговор без изменений. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Ранее Керченским городским судом 33-летнего жителя города Керчи был признали виновным в действиях сексуального характера и развратных действиях.Суд согласился с позицией прокуратуры и оставил приговор без изменений. Мужчине предстоит провести 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год. В пользу ребенка по иску прокурора взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.Ранее стало известно, что 36-летний житель Щелкино приговорен к 13 годам колонии строгого режима за половые преступления против падчерицы. Мужчина с октября 2017 года по март 2023 неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент первого эпизода преступления потерпевшей исполнилось 8 лет.
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Житель Керчи получил 12,5 лет заключения за сексуальное насилие 11-летней падчерицы

11:57 23.04.2026 (обновлено: 11:59 23.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Житель Керчи проведет в колонии строгого режима 12,5 лет за преступления сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы. Верховный Суд Республики Крым оставил приговор без изменений. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Ранее Керченским городским судом 33-летнего жителя города Керчи был признали виновным в действиях сексуального характера и развратных действиях.

"В суде установлено, что мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы", – сказано в сообщении ведомства.

Суд согласился с позицией прокуратуры и оставил приговор без изменений. Мужчине предстоит провести 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год. В пользу ребенка по иску прокурора взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что 36-летний житель Щелкино приговорен к 13 годам колонии строгого режима за половые преступления против падчерицы. Мужчина с октября 2017 года по март 2023 неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент первого эпизода преступления потерпевшей исполнилось 8 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенка
Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенком
Севастопольца будут судить за растление малолетних
 
КерчьНовости КрымаПроисшествияПрокуратура Республики КрымСудПриговорВерховный суд Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39Крымчанка организовала ячейку экстремисткой секты под Симферополем
13:15ПВО сбила 10 управляемых авиабомб
13:06Злая шутка: запрет русского языка на Украине сделал его популярным
12:52Армия Россия разгромила транспортные объекты ВСУ
12:48Мы сила: в Алуште собрался "Большой Женсовет"
12:38В 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья
12:17Семь человек пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области
12:08Ракета-носитель с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк
12:05Рейд в Севастополе открыли
11:57За насилие над 11-летней падчерицей житель Керчи получил 12,5 лет колонии
11:47В Севастополе остановили движение морского транспорта
11:32Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области
11:15В ФАС рассказали о ситуации с ценами на АЗС
10:57Трехметровые волны обрушатся на побережье Кубани
10:43Авто стало грудой металла: стали известны подробности жуткого ДТП в Симферополе
10:38Новости Феодосии: как ходит транспорт после закрытия движения у нефтебазы
10:11Сильная вспышка произошла на Солнце
10:01Призывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонии
09:53Житель Кубани задержан за попытку вступить в ряды украинских террористов
09:38В Феодосии перекрыли участок дороги возле нефтебазы
Лента новостейМолния