Рейтинг@Mail.ru
"Я будто возродилась": Повалий поблагодарила жителей Крыма - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260423/ya-budto-vozrodilas-povaliy-poblagodarila-zhiteley-kryma-1155462972.html
"Я будто возродилась": Повалий поблагодарила жителей Крыма
Певица Таисия Повалий поблагодарила крымскую публику и восхитилась теплым приемом со стороны жителей полуострова. Об этом журналистам в четверг заявила сама... РИА Новости Крым, 23.04.2026
таисия повалий
крым
новости крыма
культура
общество
видео
россия
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155462630_0:0:1798:1012_1920x0_80_0_0_5ff71511a755ccf50de5616c0ef2dd54.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155462630_316:0:1713:1048_1920x0_80_0_0_8d7152d4b087ab2a80b584ea66c466b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Я будто возродилась": Повалий поблагодарила жителей Крыма

Певица Таисия Повалий поблагодарила крымскую публику

21:01 23.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Певица Таисия Повалий поблагодарила крымскую публику и восхитилась теплым приемом со стороны жителей полуострова. Об этом журналистам в четверг заявила сама артистка, которая находится с гастролями в Крыму.
"В 2010 году – скорее всего, это был последний мой визит, и он возобновился два дня назад – у меня было два сольных концерта. Я очень счастлива, что народ пришел. Я вспомнила свою популярность тех лет. Как будто не было никаких событий плохих в нашей жизни", – сказала Повалий, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
Она подчеркнула свои исключительные ощущения от теплого приема со стороны публики и поблагодарила зрителей за это ощущение.
"Все хорошо и замечательно, и я как будто возродилась на этих концертах. Я благодарю публику, которая пришла и одарила меня своей любовью и теплом, и аплодисментами. Спасибо вам", - обратилась артистка к крымчанам.
Переезд в Россию в 2022 году стал спасением после жизни на Украине, где произошел госпереворот, заявила также журналистам в среду Таисия Повалий, сольные концерты которой сейчас проходят в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Таисия ПовалийКрымНовости КрымаКультураОбществоВидеоРоссияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
