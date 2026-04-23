https://crimea.ria.ru/20260423/vsu-vtoroy-den-byut-po-samarskoy-oblasti--est-zhertvy-i-ranenye-1155443153.html

ВСУ второй день бьют по Самарской области – есть жертвы

2026-04-23T06:52

вячеслав федорищев

самарская область

самара

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110741/17/1107411776_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_04c0c0bc993cd827fe50862b854e7948.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники снова атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ погиб человек в Новокуйбышевске, также есть раненые, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован, также проинформировал глава региона.Развернут оперативный штаб, экстренные службы приступили к работе. В Самарской области продолжает действовать угроза атаки, предупредил губернатор. И призвал доверять только официальным источникам и соблюдать меры безопасности.Также глава региона проинформировал, что в Самаре и Новокуйбышевске занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену. Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах.Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

