Рейтинг@Mail.ru
ВСУ второй день бьют по Самарской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260423/vsu-vtoroy-den-byut-po-samarskoy-oblasti--est-zhertvy-i-ranenye-1155443153.html
ВСУ второй день бьют по Самарской области – есть жертвы
Украинские беспилотники снова атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ погиб человек в Новокуйбышевске, также есть раненые, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110741/17/1107411776_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_04c0c0bc993cd827fe50862b854e7948.jpg
ВСУ второй день бьют по Самарской области – есть жертвы

06:52 23.04.2026 (обновлено: 08:16 23.04.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники снова атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ погиб человек в Новокуйбышевске, также есть раненые, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб", – написал губернатор в своем канале в Мах.
Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован, также проинформировал глава региона.
Развернут оперативный штаб, экстренные службы приступили к работе. В Самарской области продолжает действовать угроза атаки, предупредил губернатор. И призвал доверять только официальным источникам и соблюдать меры безопасности.
Также глава региона проинформировал, что в Самаре и Новокуйбышевске занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену. Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах.
Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
