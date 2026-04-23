ВСУ ударили по автобусу в Брянской области – пассажиры и водитель ранены - РИА Новости Крым, 23.04.2026
ВСУ ударили по автобусу в Брянской области – пассажиры и водитель ранены
Пять человек ранены после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T13:57
2026-04-23T14:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Пять человек ранены после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.Укронацисты атаковали FPV-дронами село Курковичи Стародубского муниципального округа, уточнил глава региона.Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Работают оперативные и экстренные службы.Семь человек пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:154 беспилотника атаковали ночью Крым и другие российские регионы ВСУ второй день бьют по Самарской области – есть жертвыДроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто село
ВСУ ударили по автобусу в Брянской области – пассажиры и водитель ранены

13:57 23.04.2026 (обновлено: 14:23 23.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Пять человек ранены после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Укронацисты атаковали FPV-дронами село Курковичи Стародубского муниципального округа, уточнил глава региона.

"Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки ранены водитель и четыре пассажира", – проинформировал губернатор.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Работают оперативные и экстренные службы.
Семь человек пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо.
