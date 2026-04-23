ВСУ ночью атаковали Севастополь
ВСУ ночью атаковали Севастополь - РИА Новости Крым, 23.04.2026
ВСУ ночью атаковали Севастополь
Севастополь в ночь на четверг атаковали украинские беспилотники – над городом сбили 15 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T06:10
2026-04-23T06:10
2026-04-23T06:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Севастополь в ночь на четверг атаковали украинские беспилотники – над городом сбили 15 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его информации, российские военные с полуночи отражали удар по городу-герою – работали силы ПВО и мобильные огневые группы. К половине первого ночи стало известно о сбитии трех воздушных целей в районе Северной стороны Севастополя и Инкермана.Через полчаса Развожаев сообщил об уничтожении уже девяти воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы. Еще через полчаса количество сбитых целей возросло до 15.И подчеркнул, что по информации от Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Также губернатор напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ ночью атаковали Севастополь
ВСУ атаковали Севастополь – в ночь на четверг над городом сбили 15 беспилотников
06:10 23.04.2026 (обновлено: 06:22 23.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Севастополь в ночь на четверг атаковали украинские беспилотники – над городом сбили 15 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его информации, российские военные с полуночи отражали удар по городу-герою – работали силы ПВО и мобильные огневые группы. К половине первого ночи стало известно о сбитии трех воздушных целей в районе Северной стороны Севастополя и Инкермана.
Через полчаса Развожаев сообщил об уничтожении уже девяти воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы. Еще через полчаса количество сбитых целей возросло до 15.
"Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА" – сообщил губернатор в своем канале в Мах.
И подчеркнул, что по информации от Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Также губернатор напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.
