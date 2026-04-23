Рейтинг@Mail.ru
Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260423/vostochnyy-flang-nato-usilivaetsya-u-granits-kaliningradskoy-oblasti-1155449729.html
Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области
Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области
Литва продолжает курс на милитаризацию, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области. Об этом заявила пресс-служба аппарата Совета безопасности... РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T11:32
2026-04-23T11:32
новости
калининградская область
совет безопасности россии
россия
прибалтика
литва
нато
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155449974_0:348:3020:2047_1920x0_80_0_0_32ab6152e36c193da5bad7f9a93bf3c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Литва продолжает курс на милитаризацию, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области. Об этом заявила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.Тем самым власти Литвы создают очаг напряженности у границ Калининградской области Российской Федерации, подчеркнули в Совбезе РФ.В ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, НАТО отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Кроме того, растет активность и ведомых Великобританией Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу предостерег Кишенев и Киев от обострения в ПриднестровьеЗачем Европе нужна война с Россией – мнениеСтанет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном
калининградская область
россия
прибалтика
литва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155449974_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3e3bdef516812207cd77572b9e03464b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, калининградская область, совет безопасности россии , россия, прибалтика, литва, нато
Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области

У границ Калининградской области усиливается фланг НАТО и создается очаг напряженности

11:32 23.04.2026
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Литва продолжает курс на милитаризацию, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области. Об этом заявила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

"Военно-политическое руководство Литвы, невзирая на экономические и социальные проблемы внутри страны, прикрываясь риторикой о "российской угрозе", продолжает курс на дальнейшую милитаризацию страны под лозунгом внесения вклада в усиление "восточного фланга НАТО", – цитирует пресс-службу аппарата Совбеза РФ РИА Новости.

Тем самым власти Литвы создают очаг напряженности у границ Калининградской области Российской Федерации, подчеркнули в Совбезе РФ.
В ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, НАТО отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Кроме того, растет активность и ведомых Великобританией Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиКалининградская областьСовет безопасности РоссииРоссияПрибалтикаЛитваНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
