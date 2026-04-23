https://crimea.ria.ru/20260423/voennye-korabli-kitaya-v-ormuzskom-prolive--zhdat-li-stolknoveniya-s-ssha-1155467034.html

Военные корабли Китая в Ормузском проливе – ждать ли столкновения с США

мнения

политика

вадим колесниченко

сша

китай

ормузский пролив

дональд трамп

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141061096_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_54dabe7acbf601e013a06ba29dacf827.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Американский президент Дональд Трамп не рискнет идти на противостояние с Китаем, который направил в Ормузский пролив военные корабли для защиты своих экономических интересов от агрессии США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее стало известно, что для защиты экономических интересов Китая на Ближнем Востоке КНР направила три военных корабля в район Ормузского пролива. Таким образом Пекин отреагировал на захват иранского судна Touska американскими ВМС. В регион эскалации ушли китайский эсминец, фрегат и судно снабжения.По мнению Колесниченко, по сути, Китай направил военные корабли, чтобы защитить при случае свои суда, которые незаконно блокирует там флот США.Эксперт считает, однако, что боевого столкновения не произойдет."Столкнутся ли два гиганта там? Сложно сказать. Но я думаю, что нет: США не пойдут на это. Зато Китай таким образом покажет свою точку зрения, его танкеры смогут проходить", – сказал политолог.Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая – ЛавровКолесниченко считает также, что, учитывая обстановку, которая складывается вокруг Ирана, анонсированная ранее пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт встреча Трампа с его китайским коллегой в Пекине не состоится."Его встреча с Си Цзиньпином в мае, я полагаю, не состоится, так как Трампу, скорее всего, не с чем будет туда ехать... Он осознает, что Америка надорвалась, не в состоянии быть гегемоном. И сейчас ему нужно сохранить лицо", – сказал он.Именно этим объясняются выпады Трампа в адрес Европы, которую США уже не в силах содержать, а также заявления о том, что США "держат западное полушарие и никому туда заходить нельзя", добавил Колесниченко.В таких условиях лидеру США точно не до конфликта с Китаем – внутри самой Америки грядут смутные дни, "которые могут привести к определенным столкновениям, потрясениям и даже гражданской войне", добавил политолог.Риск этого заключается в большом количестве "ортодоксов как в политике, так и среди избирателей, которые не соглашаются с тем, что роль гегемона США исчерпана", сказал он."Но есть и разумные люди, которые понимают, что только технологический скачок возможно позволит американцам в будущем, в десятилетиях, вернуться на вершину могущества... И, как бы к Трампу не относились, это действительно государственник, который, пускай даже эпатажными действиями, но осознав свою реальную слабость, пытается, надувая щеки, сохранить свой ареал. Он борется за выживание Америки", – заключил Колесниченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров и Ван И обсудили войну США с Ираном и украинский кризис Министр ВМС США ушел в отставку из-за Ирана Запад помог России стать великой державой в новом мироустройстве

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

