Военные корабли Китая в Ормузском проливе – ждать ли столкновения с США - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Военные корабли Китая в Ормузском проливе – ждать ли столкновения с США
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Американский президент Дональд Трамп не рискнет идти на противостояние с Китаем, который направил в Ормузский пролив военные корабли для защиты своих экономических интересов от агрессии США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее стало известно, что для защиты экономических интересов Китая на Ближнем Востоке КНР направила три военных корабля в район Ормузского пролива. Таким образом Пекин отреагировал на захват иранского судна Touska американскими ВМС. В регион эскалации ушли китайский эсминец, фрегат и судно снабжения.
По мнению Колесниченко, по сути, Китай направил военные корабли, чтобы защитить при случае свои суда, которые незаконно блокирует там флот США.
"Объявив одновременно перемирие и остановку военных действий, Трамп продолжает блокировать иранские порты и захватывать иранские танкеры. Так что приход туда китайских вооруженных сил – это уже демонстрация того, что Китай готов силой оружия защитить свои интересы", – сказал Колесниченко.
Эксперт считает, однако, что боевого столкновения не произойдет.
"Столкнутся ли два гиганта там? Сложно сказать. Но я думаю, что нет: США не пойдут на это. Зато Китай таким образом покажет свою точку зрения, его танкеры смогут проходить", – сказал политолог.
Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая – Лавров
Колесниченко считает также, что, учитывая обстановку, которая складывается вокруг Ирана, анонсированная ранее пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт встреча Трампа с его китайским коллегой в Пекине не состоится.
"Его встреча с Си Цзиньпином в мае, я полагаю, не состоится, так как Трампу, скорее всего, не с чем будет туда ехать... Он осознает, что Америка надорвалась, не в состоянии быть гегемоном. И сейчас ему нужно сохранить лицо", – сказал он.
Именно этим объясняются выпады Трампа в адрес Европы, которую США уже не в силах содержать, а также заявления о том, что США "держат западное полушарие и никому туда заходить нельзя", добавил Колесниченко.
"Но это идея политика прошлого века. А сегодня 21-й. Новое вооружение, новые технологии, новые идеи, и самое главное – мобилизация национальных интересов. Так что сегодня Трамп разбрасывает сети по максимуму, чтобы сохранить что-то в будущем. Но для этого ему надо развалить Европу, чтобы не дай бог она не смогла очнуться, и сделать ее полным врагом России. Вот идея Трампа. А дальше как получится", – считает политолог.
В таких условиях лидеру США точно не до конфликта с Китаем – внутри самой Америки грядут смутные дни, "которые могут привести к определенным столкновениям, потрясениям и даже гражданской войне", добавил политолог.
Риск этого заключается в большом количестве "ортодоксов как в политике, так и среди избирателей, которые не соглашаются с тем, что роль гегемона США исчерпана", сказал он.
"Но есть и разумные люди, которые понимают, что только технологический скачок возможно позволит американцам в будущем, в десятилетиях, вернуться на вершину могущества... И, как бы к Трампу не относились, это действительно государственник, который, пускай даже эпатажными действиями, но осознав свою реальную слабость, пытается, надувая щеки, сохранить свой ареал. Он борется за выживание Америки", – заключил Колесниченко.
