Вас снова обманывают: Медведев о кредите Украине от ЕС - РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T19:53
дмитрий медведев
россия
украина
европейский союз (ес)
коллективный запад
западная помощь украине
в мире
политика
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Европейские чиновники дадут Украине в кредит 90 миллиардов евро за счет доходов собственных жителей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.При этом кредит не сможет покрыть всех потребностей Киева. Не хватает еще порядка 22,5 миллиарда евро на следующий год, заявлял еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.По его словам, две трети финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы покроет кредит ЕС на 90 млрд евро (по 45 млрд на год). Еще треть на текущий год обещают покрыть другие международные партнеры. Однако покрытие еще трети потребностей остается под вопросом.
ЕС возьмет 90 миллиардов евро для Украины из карманов европейцев - Медведев
19:53 23.04.2026 (обновлено: 20:02 23.04.2026)