В вузах России появится новая специальность
Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T18:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова пишет РИА Новости.По его словам, технологии оказывают значительное влияние на рынок труда и университеты: меняются продолжительность обучения и содержание образовательных программ.В марте правительство утвердило перечень профессий и специальностей по 300 направлениям обучения. По словам премьера Михаила Мишустина, они соответствуют задачам технического лидерства страны.
