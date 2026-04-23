В вузах России появится новая специальность - РИА Новости Крым, 23.04.2026
В вузах России появится новая специальность
2026-04-23T18:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова пишет РИА Новости.
"Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было", — заявил он на форуме "Высшее образование в новую технологическую эпоху".
По его словам, технологии оказывают значительное влияние на рынок труда и университеты: меняются продолжительность обучения и содержание образовательных программ.
В марте правительство утвердило перечень профессий и специальностей по 300 направлениям обучения. По словам премьера Михаила Мишустина, они соответствуют задачам технического лидерства страны.
