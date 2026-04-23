Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе локализован разлив нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260423/v-tuapse-lokalizovan-razliv-nefteproduktov-1155458785.html
В Туапсе локализован разлив нефтепродуктов
В Туапсе локализован разлив нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 23.04.2026
В Туапсе локализован разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов, который произошел в морском терминале Туапсе после атаки ВСУ, локализован. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали. Ведется... РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T15:11
2026-04-23T15:12
туапсе
происшествия
новости
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
разлив нефтепродуктов
нефтебаза
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/19/1119610015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c27ea4bceb0205ae24e8c187dd472ed9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Разлив нефтепродуктов, который произошел в морском терминале Туапсе после атаки ВСУ, локализован. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали. Ведется постоянный мониторинг. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Ранее попавшие нефтепродукты оперативно собрали. Ведется постоянный мониторинг. В случае повторных попаданий нефтепродуктов в реку их оперативно уберут, подчеркнули специалисты.По данным Морспасслужбы, главка МЧС России по Краснодарскому краю и министерства гражданской обороны и ЧС региона, принятые профилактические меры дали положительный результат как в реке Туапсе, так и в акватории порта."Кроме того, сократилась почти в два раза площадь возгорания на морском терминале в Туапсе, возникшем из-за атаки БПЛА киевского режима, с момента возникновения пожара", – добавили в сообщении.Накануне сообщалось, что по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях, добавили специалисты.В ночь на понедельник Туапсе подвергся очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки а морском терминале возник пожар.Предыдущая атака на Туапсе была совершена в ночь на 16 апреля. В Туапсе погибли женщина и 14-летняя девочка, пострадали семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.В муниципалитете ввели режим ЧС. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Его потушили 19 апреля. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Самарскую область – что известно о жертвах нового терактаВСУ ударили по автобусу в Брянской области – пассажиры и водитель раненыСемь человек пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/19/1119610015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32d29bd6fc74e69f2ac2f0857915976d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туапсе, происшествия, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, разлив нефтепродуктов, нефтебаза, краснодарский край
В Туапсе локализован разлив нефтепродуктов

Оперштаб: в Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов

15:11 23.04.2026 (обновлено: 15:12 23.04.2026)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРазлив нефти
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Разлив нефтепродуктов, который произошел в морском терминале Туапсе после атаки ВСУ, локализован. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали. Ведется постоянный мониторинг. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"В реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на терминале. Здесь выставлены 750 метров боновых заграждений, пять спецустройств для сбора и нефтеловушка", - сказано в сообщении.

Ранее попавшие нефтепродукты оперативно собрали. Ведется постоянный мониторинг. В случае повторных попаданий нефтепродуктов в реку их оперативно уберут, подчеркнули специалисты.
По данным Морспасслужбы, главка МЧС России по Краснодарскому краю и министерства гражданской обороны и ЧС региона, принятые профилактические меры дали положительный результат как в реке Туапсе, так и в акватории порта.

"Также ежедневно идет обследование состояния акватории вблизи Туапсе. Суда служб осматривают ее в постоянном режиме. По данным за 21, 22 и 23 апреля нефтяные пятна и загрязнение в акватории моря вблизи порта Туапсе отсутствуют", – уточнили специалисты.

"Кроме того, сократилась почти в два раза площадь возгорания на морском терминале в Туапсе, возникшем из-за атаки БПЛА киевского режима, с момента возникновения пожара", – добавили в сообщении.
Накануне сообщалось, что по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях, добавили специалисты.
В ночь на понедельник Туапсе подвергся очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки а морском терминале возник пожар.
Предыдущая атака на Туапсе была совершена в ночь на 16 апреля. В Туапсе погибли женщина и 14-летняя девочка, пострадали семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.
В муниципалитете ввели режим ЧС. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Его потушили 19 апреля. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.
Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ТуапсеПроисшествияНовостиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОРазлив нефтепродуктовНефтебазаКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
