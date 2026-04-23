https://crimea.ria.ru/20260423/v-tuapse-lokalizovan-razliv-nefteproduktov-1155458785.html

В Туапсе локализован разлив нефтепродуктов

2026-04-23T15:11

туапсе

происшествия

новости

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

разлив нефтепродуктов

нефтебаза

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/19/1119610015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c27ea4bceb0205ae24e8c187dd472ed9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Разлив нефтепродуктов, который произошел в морском терминале Туапсе после атаки ВСУ, локализован. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали. Ведется постоянный мониторинг. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Ранее попавшие нефтепродукты оперативно собрали. Ведется постоянный мониторинг. В случае повторных попаданий нефтепродуктов в реку их оперативно уберут, подчеркнули специалисты.По данным Морспасслужбы, главка МЧС России по Краснодарскому краю и министерства гражданской обороны и ЧС региона, принятые профилактические меры дали положительный результат как в реке Туапсе, так и в акватории порта."Кроме того, сократилась почти в два раза площадь возгорания на морском терминале в Туапсе, возникшем из-за атаки БПЛА киевского режима, с момента возникновения пожара", – добавили в сообщении.Накануне сообщалось, что по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях, добавили специалисты.В ночь на понедельник Туапсе подвергся очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки а морском терминале возник пожар.Предыдущая атака на Туапсе была совершена в ночь на 16 апреля. В Туапсе погибли женщина и 14-летняя девочка, пострадали семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.В муниципалитете ввели режим ЧС. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Его потушили 19 апреля. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

