В Туапсе локализован разлив нефтепродуктов
Оперштаб: в Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов
15:11 23.04.2026 (обновлено: 15:12 23.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Разлив нефтепродуктов, который произошел в морском терминале Туапсе после атаки ВСУ, локализован. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали. Ведется постоянный мониторинг. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на терминале. Здесь выставлены 750 метров боновых заграждений, пять спецустройств для сбора и нефтеловушка", - сказано в сообщении.
Ранее попавшие нефтепродукты оперативно собрали. Ведется постоянный мониторинг. В случае повторных попаданий нефтепродуктов в реку их оперативно уберут, подчеркнули специалисты.
По данным Морспасслужбы, главка МЧС России по Краснодарскому краю и министерства гражданской обороны и ЧС региона, принятые профилактические меры дали положительный результат как в реке Туапсе, так и в акватории порта.
"Также ежедневно идет обследование состояния акватории вблизи Туапсе. Суда служб осматривают ее в постоянном режиме. По данным за 21, 22 и 23 апреля нефтяные пятна и загрязнение в акватории моря вблизи порта Туапсе отсутствуют", – уточнили специалисты.
"Кроме того, сократилась почти в два раза площадь возгорания на морском терминале в Туапсе, возникшем из-за атаки БПЛА киевского режима, с момента возникновения пожара", – добавили в сообщении.
Накануне сообщалось, что по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях, добавили специалисты.
В ночь на понедельник Туапсе подвергся очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки а морском терминале возник пожар.
Предыдущая атака на Туапсе была совершена в ночь на 16 апреля. В Туапсе погибли женщина и 14-летняя девочка, пострадали семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.
В муниципалитете ввели режим ЧС. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Его потушили 19 апреля. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.
Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.
