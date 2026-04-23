В Севастополе развернули Знамя Победы

Большую копию Знамени Победы, изготовленную в Дагестане, развернули на Сапун-горе в Севастополе. Церемония состоялась в рамках акции "Знамя Победы", сообщил... РИА Новости Крым, 23.04.2026
В Севастополе развернули большую копию Знамени Победы из Дагестана

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Большую копию Знамени Победы, изготовленную в Дагестане, развернули на Сапун-горе в Севастополе. Церемония состоялась в рамках акции "Знамя Победы", сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Севастополь стал заключительной точкой акции "Знамя Победы". В этом году к ней присоединились три Города-Героя: Новороссийск, Керчь и Севастополь", - написал он в MAX.
Участники также прикрепили на памятный короб со Знаменем Победы эмблему герба Севастополя, который передали на хранение в Музей героической обороны и освобождения Севастополя до следующего Дня Победы 2027 года. А затем возложили цветы к мемориалу героям битвы на Сапун-горе.
Развожаев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны в Севастополе сражалась легендарная 345-я стрелковая дивизия, в состав которой вошло большое количество дагестанцев. В конце 1941 года дивизия, насчитывавшая почти 10 тысяч человек, была переброшена из Туапсе на черноморское побережье и вошла в состав Приморской армии для обороны Севастополя.
В Дагестане акцию "Знамя Победы" проводили с 2022 года. В 2024 году акция впервые вышла за пределы республики и охватила все регионы Северо-Кавказского федерального округа.
