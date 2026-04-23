https://crimea.ria.ru/20260423/v-sevastopole-razvernuli-znamya-pobedy-1155472918.html

В Севастополе развернули Знамя Победы

Большую копию Знамени Победы, изготовленную в Дагестане, развернули на Сапун-горе в Севастополе. Церемония состоялась в рамках акции "Знамя Победы"

2026-04-23T20:40

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155472393_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e4db1a286b97c798c68c1c4b6ad165dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Большую копию Знамени Победы, изготовленную в Дагестане, развернули на Сапун-горе в Севастополе. Церемония состоялась в рамках акции "Знамя Победы", сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Участники также прикрепили на памятный короб со Знаменем Победы эмблему герба Севастополя, который передали на хранение в Музей героической обороны и освобождения Севастополя до следующего Дня Победы 2027 года. А затем возложили цветы к мемориалу героям битвы на Сапун-горе.Развожаев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны в Севастополе сражалась легендарная 345-я стрелковая дивизия, в состав которой вошло большое количество дагестанцев. В конце 1941 года дивизия, насчитывавшая почти 10 тысяч человек, была переброшена из Туапсе на черноморское побережье и вошла в состав Приморской армии для обороны Севастополя.В Дагестане акцию "Знамя Победы" проводили с 2022 года. В 2024 году акция впервые вышла за пределы республики и охватила все регионы Северо-Кавказского федерального округа.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

