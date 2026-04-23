https://crimea.ria.ru/20260423/v-sevastopole-razvernuli-znamya-pobedy-1155472918.html
В Севастополе развернули Знамя Победы
Большую копию Знамени Победы, изготовленную в Дагестане, развернули на Сапун-горе в Севастополе. Церемония состоялась в рамках акции "Знамя Победы", сообщил... РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T20:41
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155472393_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e4db1a286b97c798c68c1c4b6ad165dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155472393_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9a76b4d1b128ce964bde2f97a7a8d9b8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, дагестан, новости севастополя, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, память, патриотическое воспитание, общество
В Севастополе развернули большую копию Знамени Победы из Дагестана
20:40 23.04.2026 (обновлено: 20:41 23.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Большую копию Знамени Победы, изготовленную в Дагестане, развернули на Сапун-горе в Севастополе. Церемония состоялась в рамках акции "Знамя Победы", сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Севастополь стал заключительной точкой акции "Знамя Победы". В этом году к ней присоединились три Города-Героя: Новороссийск, Керчь и Севастополь", - написал он в MAX.
Участники также прикрепили на памятный короб со Знаменем Победы эмблему герба Севастополя, который передали на хранение в Музей героической обороны и освобождения Севастополя до следующего Дня Победы 2027 года. А затем возложили цветы к мемориалу героям битвы на Сапун-горе.
Развожаев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны в Севастополе сражалась легендарная 345-я стрелковая дивизия, в состав которой вошло большое количество дагестанцев. В конце 1941 года дивизия, насчитывавшая почти 10 тысяч человек, была переброшена из Туапсе на черноморское побережье и вошла в состав Приморской армии для обороны Севастополя.
В Дагестане акцию "Знамя Победы" проводили с 2022 года. В 2024 году акция впервые вышла за пределы республики и охватила все регионы Северо-Кавказского федерального округа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
