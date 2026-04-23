Рейтинг@Mail.ru
В Крыму семьи пропавших без вести бойцов могут пройти реабилитацию - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260423/v-krymu-semi-propavshikh-bez-vesti-boytsov-mogut-proyti-reabilitatsiyu--1155458207.html
В Крыму семьи пропавших без вести бойцов могут пройти реабилитацию
2026-04-23T16:33
участники сво
крым
владимир трегуб
фонд "защитники отечества"
новости крыма
реабилитация
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0e/1145654249_9:471:2604:1931_1920x0_80_0_0_55e38dcb1dfbb66659f6343c34913ce5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с этого года члены семей пропавших без вести военных могут стать участниками программы "Возрождение", которая направлена на комплексную реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0e/1145654249_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_13cc2ebb566b7b2f9789820bc5cf2849.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкЦентр поддержки участников СВО и членов их семей
Центр поддержки участников СВО и членов их семей - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с этого года члены семей пропавших без вести военных могут стать участниками программы "Возрождение", которая направлена на комплексную реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель фонда "Защитники Отечества" в Крыму Владимир Трегуб.
"Реабилитацию могут пройти не только члены погибших, но и с этого года – семьи категории "пропавших без вести". Программа рассчитана на 14 дней. С родными пропавших без вести бойцов все это время работают психологи", - пояснил Владимир Трегуб.
Он добавил, что в целом программа реабилитации рассчитана на 21 день. Она включает в себя всестороннюю поддержку и помощь для восстановления здоровья и социальной адаптации участников СВО. Программу фонд "Защитники Отечества" разработал совместно с Минтрудом РК.
Ранее сообщалось, что в Крыму 50 процентов ветеранов спецоперации получают талоны на бесплатный проезд до центров реабилитации и обратно. Кроме того, с 2026 года близкие родственники ветеранов СВО могут бесплатно сопровождать их на лечение, если это предусмотрено медицинскими показаниями или при установлении I группы инвалидности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
