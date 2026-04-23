В Крыму семьи пропавших без вести бойцов могут пройти реабилитацию
2026-04-23T16:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с этого года члены семей пропавших без вести военных могут стать участниками программы "Возрождение", которая направлена на комплексную реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель фонда "Защитники Отечества" в Крыму Владимир Трегуб.Он добавил, что в целом программа реабилитации рассчитана на 21 день. Она включает в себя всестороннюю поддержку и помощь для восстановления здоровья и социальной адаптации участников СВО. Программу фонд "Защитники Отечества" разработал совместно с Минтрудом РК.Ранее сообщалось, что в Крыму 50 процентов ветеранов спецоперации получают талоны на бесплатный проезд до центров реабилитации и обратно. Кроме того, с 2026 года близкие родственники ветеранов СВО могут бесплатно сопровождать их на лечение, если это предусмотрено медицинскими показаниями или при установлении I группы инвалидности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане могут оформить сертификаты для получения средств реабилитацииВ Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублейВ Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще
