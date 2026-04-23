В Крыму пациентка набросилась на врача в больнице
В Крыму пациентка набросилась на врача в больнице
В одной из больниц Симферополя пациентка напала на заведующего отделением и нанесла ему травмы, женщину пришлось усмирять росгвардейцам. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.04.2026
крым
симферополь
происшествия
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
общество
новости крыма
больница
В Крыму агрессивная пациентка устроила дебош в больнице и напала на завотделением

21:34 23.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В одной из больниц Симферополя пациентка напала на заведующего отделением и нанесла ему травмы, женщину пришлось усмирять росгвардейцам. Об этом сообщает пресс-служба главка Росгвардии по Крыму и Севастополю.
"Одна из пациенток, обратившаяся за помощью в медучреждение, устроила дебош и стала вести себя агрессивно. В ответ на замечание, сделанное ей заведующим отделением, накинулась на него с кулаками и сильно его толкнула. В результате падения медицинский работник получил травмы лица и носа", - говорится в сообщении.
Вызванный по тревоге наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивную пациентку. Ее передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подростки напали с ножом на людей в метро в Москве
Двое раненых: чем закончился конфликт между детьми в Тюменской области
В Петербурге мужчина с муляжом гранаты требовал водку и пельмени
 
22:55Усиление восточного фланга НАТО и смерть Пиманова – главное
22:31Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известно
22:23Делегация КФУ презентовала в Ростове и Воронеже научный туризм в Крыму
22:06Помогала "рублем": жительница Запорожской области получила 14 лет за госизмену
21:49На Крым обрушился ливень с грозой и градом
21:3932 беспилотника уничтожили над Черным морем и регионами России
21:34В Крыму пациентка набросилась на врача в больнице
21:13"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира
21:01"Я будто возродилась": Повалий поблагодарила жителей Крыма
20:40В Севастополе развернули Знамя Победы
20:23Сбегал от погони: в Москве водитель на арендном авто сбил людей на тротуаре
20:19Стандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах
20:00Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды
19:53Вас снова обманывают: Медведев о кредите Украине от ЕС
19:37Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь - мнение
19:25Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
19:07Больше 4 миллионов российских семей получат новую налоговую выплату
18:59В бюджет Крыма поступило более 21 миллиарда рублей от ключевых налогов
18:30Два детсада и школу закрыли в Туапсе из-за пожаров на морском терминале
18:25Умер телеведущий и режиссер Алексей Пиманов
Лента новостейМолния