В ФАС рассказали о ситуации с ценами на АЗС - РИА Новости Крым, 23.04.2026
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на АЗС
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на АЗС - РИА Новости Крым, 23.04.2026
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на АЗС
Цены на автомобильных заправках растут не выше инфляции, ситуация стабильна. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T11:15
2026-04-23T11:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Цены на автомобильных заправках растут не выше инфляции, ситуация стабильна. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.Территориальным органам ведомства было поручено усилить контроль на розничном и мелкооптовом рынке моторного топлива, в том числе с учетом сезона полевых работ. В производстве у территориальных управлений ФАС находится десять дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, рассказал глава ведомства.В начале апреля сообщалось, что в Крыму растут цены на топливо, за последние несколько недель бензин марки Аи-95 подорожал на 1,5 - 2 рубля. Стоимость топлива увеличивается и в других регионах РФ, это связано со значительным ростом цен на нефть на внутреннем рынке этой весной.Правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке. До этого в России действовал запрет на экспорт бензина только для непроизводителей.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В каком случае цены на АЗС в России могут взлететь – мнениеМинэнерго обещает удержать рост цен на бензин в РФ в рамках инфляцииВ кабмине оценили обеспеченность рынка России бензином и дизелем
россия, бензин, топливо, фас (федеральная антимонопольная служба), азс, новости
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на АЗС

Цены на автозаправках растут не выше инфляции – ФАС

11:15 23.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Цены на автомобильных заправках растут не выше инфляции, ситуация стабильна. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
"По результатам проделанной работы ситуация с ценами на АЗС в настоящее время стабильна, динамика в рознице находится в пределах уровня инфляции, волатильность оптового рынка сглажена", – цитирует Шаскольского РИА Новости.
Территориальным органам ведомства было поручено усилить контроль на розничном и мелкооптовом рынке моторного топлива, в том числе с учетом сезона полевых работ. В производстве у территориальных управлений ФАС находится десять дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, рассказал глава ведомства.
В начале апреля сообщалось, что в Крыму растут цены на топливо, за последние несколько недель бензин марки Аи-95 подорожал на 1,5 - 2 рубля. Стоимость топлива увеличивается и в других регионах РФ, это связано со значительным ростом цен на нефть на внутреннем рынке этой весной.
Правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке. До этого в России действовал запрет на экспорт бензина только для непроизводителей.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.
