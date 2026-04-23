В ДНР и ЛНР помогают крымчанам подтвердить статус ветерана боевых действий

Региональные отделения госфондов "Защитники Отечества" Крыма, ДНР и ЛНР наладили тесную взаимосвязь и оперативный обмен информацией в части оформления... РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T14:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Региональные отделения госфондов "Защитники Отечества" Крыма, ДНР и ЛНР наладили тесную взаимосвязь и оперативный обмен информацией в части оформления удостоверения ветерана для бойцов СВО. Этот статус предоставляет ряд важных льгот и преференций, которые помогают адаптироваться к мирной жизни. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель фонда "Защитники Отечества" в Крыму Владимир Трегуб.По его словам, много крымчан в 2014 году отправились защищать земли Донецка и Луганска. По возвращению домой документы у некоторых были утеряны. Для их оперативного восстановления, а также присвоения статуса участника боевых действий и впоследствии получения удостоверения ветерана сотрудники госфонда нередко обращались к коллегам за помощью.Крым также оказывает помощь братским республикам. По словам Трегуба, многие бойцы из ДНР и ЛНР проходят реабилитацию на полуострове. Некоторым из них документы восстанавливают еще в госпитале. Обходить бюрократические преграды помогает тесная взаимосвязь с органами власти республики.Владимир Трегуб подчеркнул, что фонд помогает не только ветеранам СВО, но и членам их семей, а также семьям погибших бойцов. Специалисты сопровождают человека по ключевым социальным, медицинским и жизненным вопросам. Именно поэтому помощь фонда охватывает сразу несколько направлений и выстраивается индивидуально.Как сообщалось, в фонд "Защитники Отечества" в Крыму за год обратились более 18 тысяч человек.Ранее председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что на данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно.Согласно результатам социологического опроса, уровень доверия к фонду со стороны его аудитории составляет 90%.

