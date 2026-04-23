В ДНР и ЛНР помогают крымчанам подтвердить статус ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 23.04.2026
В ДНР и ЛНР помогают крымчанам подтвердить статус ветерана боевых действий
крым, новости крыма, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", владимир трегуб
14:49 23.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичРуководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб
Руководитель Регионального отделения Государственного фонда Защитники Отечества Владимир Трегуб - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Региональные отделения госфондов "Защитники Отечества" Крыма, ДНР и ЛНР наладили тесную взаимосвязь и оперативный обмен информацией в части оформления удостоверения ветерана для бойцов СВО. Этот статус предоставляет ряд важных льгот и преференций, которые помогают адаптироваться к мирной жизни. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель фонда "Защитники Отечества" в Крыму Владимир Трегуб.
По его словам, много крымчан в 2014 году отправились защищать земли Донецка и Луганска. По возвращению домой документы у некоторых были утеряны. Для их оперативного восстановления, а также присвоения статуса участника боевых действий и впоследствии получения удостоверения ветерана сотрудники госфонда нередко обращались к коллегам за помощью.

"Статус подтверждается межведомственными комиссиями, созданными в новых регионах. Однако заявления можно подать через фонд. Мы с коллегами стараемся упростить процесс оформления, ускорить. Коллеги, естественно, откликаются, помогают", - сказал Трегуб.

Крым также оказывает помощь братским республикам. По словам Трегуба, многие бойцы из ДНР и ЛНР проходят реабилитацию на полуострове. Некоторым из них документы восстанавливают еще в госпитале. Обходить бюрократические преграды помогает тесная взаимосвязь с органами власти республики.
Владимир Трегуб подчеркнул, что фонд помогает не только ветеранам СВО, но и членам их семей, а также семьям погибших бойцов. Специалисты сопровождают человека по ключевым социальным, медицинским и жизненным вопросам. Именно поэтому помощь фонда охватывает сразу несколько направлений и выстраивается индивидуально.
Как сообщалось, в фонд "Защитники Отечества" в Крыму за год обратились более 18 тысяч человек.
Ранее председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что на данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно.
Согласно результатам социологического опроса, уровень доверия к фонду со стороны его аудитории составляет 90%.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
