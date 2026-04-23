https://crimea.ria.ru/20260423/v-byudzhet-kryma-postupilo-bolee-21-milliarda-rubley-ot-klyuchevykh-nalogov-1155469315.html

В бюджет Крыма поступило более 21 миллиарда рублей от ключевых налогов

Консолидированный бюджет Крыма пополнился на 21,3 млрд рублей за счет роста поступлений по основным налогам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T18:59

крым

налоги

федеральная налоговая служба (фнс)

ндс

ндфл

бюджет

бюджет крыма

новости крыма

экономика крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Консолидированный бюджет Крыма пополнился на 21,3 млрд рублей за счет роста поступлений по основным налогам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УФНС России по итогам расширенного заседания коллегии, подводя итоги работы за первый квартал текущего года.По данным налоговой, прослеживается рост и по поступлениям от налогов на добавленную стоимость (НДС) – 119,5% (+2,9 млрд рублей) и налогов на доходы физлиц (НДФЛ) – 120,9% (+2 млрд рублей).Это связано с увеличением экономических показателей в строительстве, общественном питании, оптовой и розничной торговле, отметили в налоговой службе."В Крыму не снижается экономическая активность. На 1 апреля в республике зарегистрировано 30,3 тысячи организаций. Количество индивидуальных предпринимателей составило 72,5 тысячи, увеличившись почти на 5 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Плательщиков НПД стало больше на 4 тысячи. Их общее число составило 194 тысячи", - рассказали в ведомстве.Налоговые поступления от самозанятых в Крыму составили почти 213 млн рублей за первый квартал, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали специалисты.Активно продолжается и работа по постановке на учет обособленных подразделений – всего в Крыму их зарегистрировано более 19 тысяч, из них почти 600 поставлено на учет в текущем году.После встреч с работодателями, попавшими в категорию риска, в первом квартале текущего года поступления по НДФЛ составили 120,2 млн рублей, с темпом роста 114,8%. По налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения, легализирован дополнительный доход в размере 1,4 млрд рублей, рассказали в пресс-службе.За три месяца текущего года поступления по контрольно-аналитической работе составили более 783 млн рублей. Стоит отметить, что 613 млн рублей от указанной суммы поступило в бюджет без проведения налоговых проверок за счет добровольно уточненных налоговых обязательств плательщиками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизят налоги для бизнесаПочему в Крыму предприниматели работают с УФНС через электронные сервисыБольше 75% крымчан получают уведомления от налоговой в электронном виде

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

