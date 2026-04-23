В бюджет Крыма поступило более 21 миллиарда рублей от ключевых налогов - РИА Новости Крым, 23.04.2026
В бюджет Крыма поступило более 21 миллиарда рублей от ключевых налогов
2026-04-23T18:59
18:59 23.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Консолидированный бюджет Крыма пополнился на 21,3 млрд рублей за счет роста поступлений по основным налогам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УФНС России по итогам расширенного заседания коллегии, подводя итоги работы за первый квартал текущего года.
"В бюджетную систему РФ за первые три месяца 2026 года поступило 61,4 млрд рублей. Консолидированный бюджет Крыма пополнился на 21,3 млрд рублей", – сказано в сообщении.
По данным налоговой, прослеживается рост и по поступлениям от налогов на добавленную стоимость (НДС) – 119,5% (+2,9 млрд рублей) и налогов на доходы физлиц (НДФЛ) – 120,9% (+2 млрд рублей).
Это связано с увеличением экономических показателей в строительстве, общественном питании, оптовой и розничной торговле, отметили в налоговой службе.
"В Крыму не снижается экономическая активность. На 1 апреля в республике зарегистрировано 30,3 тысячи организаций. Количество индивидуальных предпринимателей составило 72,5 тысячи, увеличившись почти на 5 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Плательщиков НПД стало больше на 4 тысячи. Их общее число составило 194 тысячи", - рассказали в ведомстве.
Налоговые поступления от самозанятых в Крыму составили почти 213 млн рублей за первый квартал, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали специалисты.
Активно продолжается и работа по постановке на учет обособленных подразделений – всего в Крыму их зарегистрировано более 19 тысяч, из них почти 600 поставлено на учет в текущем году.

"Поступления по НДФЛ от обособленных подразделений увеличились на 1,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – добавили специалисты.

После встреч с работодателями, попавшими в категорию риска, в первом квартале текущего года поступления по НДФЛ составили 120,2 млн рублей, с темпом роста 114,8%. По налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения, легализирован дополнительный доход в размере 1,4 млрд рублей, рассказали в пресс-службе.
За три месяца текущего года поступления по контрольно-аналитической работе составили более 783 млн рублей. Стоит отметить, что 613 млн рублей от указанной суммы поступило в бюджет без проведения налоговых проверок за счет добровольно уточненных налоговых обязательств плательщиками.
