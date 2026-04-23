Рейтинг@Mail.ru
В 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260423/v-2026-godu-v-krymu-vveli-v-ekspluatatsiyu-okolo-245-tysyach-kvadratnykh-metrov-zhilya-1155450885.html
В 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья
2026-04-23T12:38
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144553971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ac8b95a8874c010cc0a2c4375c290f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. За 2026 год в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.
В Крыму в этом году ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья

12:38 23.04.2026
 
© РИА Новости КрымСтроительство жилого дома в Симферополе
Строительство жилого дома в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. За 2026 год в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.

"По итогам первого квартала текущего года в Крыму введено в эксплуатацию порядка 245 тысяч квадратных метров жилья. Из них в многоквартирных жилых домах – 47 тысяч квадратных метров, ИЖС – 197 квадратных метров. Кроме того, сдано около 50 тысяч квадратных метров метров объектов нежилой недвижимости. В этом году планируем сохранить объемы ввода на уровне прошлого года", – сообщил Гоцанюк в своем канале МАХ.

По его информации, в этом году также будет реконструирована канализационно-насосная станция в Алуште и проведен капремонт наиболее аварийных участков водоводов, питающих городской округ Евпатория. Работы запланированы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"В дорожной сфере запланирован ввод 57 объектов. Это 45 автодорог общей протяженностью около 270 км и 12 искусственных дорожных сооружений протяженностью 390 погонных метров", – уточнил Гоцанюк.
Власти также планируют привести в порядок восемь территорий в семи муниципальных образованиях и закупить 26 новых автобусов.
В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жилья, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог.
В 2025 году в республике ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17% выше планового показателя, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
