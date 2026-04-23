В 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья

В 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья - РИА Новости Крым, 23.04.2026

В 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья

За 2026 год в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба... РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T12:38

2026-04-23T12:38

2026-04-23T12:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. За 2026 год в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.По его информации, в этом году также будет реконструирована канализационно-насосная станция в Алуште и проведен капремонт наиболее аварийных участков водоводов, питающих городской округ Евпатория. Работы запланированы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"."В дорожной сфере запланирован ввод 57 объектов. Это 45 автодорог общей протяженностью около 270 км и 12 искусственных дорожных сооружений протяженностью 390 погонных метров", – уточнил Гоцанюк.Власти также планируют привести в порядок восемь территорий в семи муниципальных образованиях и закупить 26 новых автобусов.В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жилья, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог. В 2025 году в республике ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17% выше планового показателя, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, крым, новости крыма, жилье в крыму, жилье, юрий гоцанюк