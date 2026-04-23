Усиление восточного фланга НАТО и смерть Пиманова – главное

Усиление восточного фланга НАТО и смерть Пиманова – главное - РИА Новости Крым, 23.04.2026

Усиление восточного фланга НАТО и смерть Пиманова – главное

Умер Алексей Пиманов. Очаг напряженности у границ Калининградской области создает Литва, продолжая усиление восточного фланга НАТО. Президент России Владимир... РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T22:55

2026-04-23T22:55

2026-04-23T22:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Умер Алексей Пиманов. Очаг напряженности у границ Калининградской области создает Литва, продолжая усиление восточного фланга НАТО. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином впервые прокомментировал ограничения работы мобильного интернета в стране. Участок дороги возле нефтебазы в Феодосии перекрыли. Локализован разлив нефтепродуктов в морском терминале Туапсе после атаки ВСУ. Водитель пострадал в результате ДТП в Симферополе - иномарка слетела с дороги и снесла дорожное ограждение. Певица Таисия Повалий на форуме Союза женщин России "Большой Женсовет" высказалась о Крыме.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымНАТО усиливается у границ Калининградской областиЛитва продолжает курс на милитаризацию, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области. Об этом заявила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ."Военно-политическое руководство Литвы, невзирая на экономические и социальные проблемы внутри страны, прикрываясь риторикой о "российской угрозе", продолжает курс на дальнейшую милитаризацию страны под лозунгом внесения вклада в усиление "восточного фланга НАТО", – цитирует пресс-службу аппарата Совбеза РФ РИА Новости.Путин прокомментировал ограничения мобильного интернетаПрезидент России Владимир Путин на совещании с кабмином обратил внимание на сбои в работе интернета в крупных российских мегаполисах и поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов.По его словам, ограничения мобильной связи в крупных городах России минимизируют опасность при атаках украинских БПЛА.Смерть Алексея ПимановаРоссийский телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил Первый канал.В Феодосии перекрыли участок дороги возле нефтебазыВ Феодосии ограничили проезд по участку Керченского шоссе от кольца на Владиславовку до переезда. Об этом предупредили в городской администрации.Разлив нефтепродуктов локализован в ТуапсеРазлив нефтепродуктов, который произошел в морском терминале Туапсе после атаки ВСУ, локализован. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали. Ведется постоянный мониторинг. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Жуткое ДТП в СимферополеВ Симферополе иномарка слетела с дороги и снесла дорожное ограждение, пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла в ночь на четверг на проспекте Победы."По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Honda Integra, двигаясь по Кечкеметской в направлении улицы Бородина, допустил съезд с проезжей части вправо, в результате чего авто наехало на металлическое дорожное ограждение", - рассказали в ведомстве.Таисия Повалий в КрымуЖители Крыма сделали смелый и правильный выбор в пользу России, они никогда не поддадутся на провокации. Об этом заявила украинская и российская певица Таисия Повалий на полях форума Союза женщин России "Большой Женсовет".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, в мире, алексей пиманов, крым, таисия повалий