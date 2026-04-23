Умер телеведущий и режиссер Алексей Пиманов

Российский телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил Первый канал. РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T18:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Российский телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил Первый канал. Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Алексея Пиманова, сообщил Дмитрий Песков.Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года. В 1989 году окончил Московский технический университет связи и информатики, в 1992 году – факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Работал на телевидении с 1986 года. С 1989 года по 1990 год — ведущий программы "Ступени" редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. С 1990 года по 1991 год — специальный корреспондент телекомпании "ВиД". В 1992-1994 годах — автор, ведущий и режиссер программы "За Кремлевской стеной". С 1993 по 1994 год — директор студии "Резонанс" Гостелерадио. В 1996-2010 годах занимал должность генерального директора телекомпании "Останкино". С 1996 года – ведущий программы "Человек и закон". Автор программ "Человек и закон" и "Кремль-9", продюсер телепрограмм, созданных его телекомпанией: "Жить здорово", "Человек и закон", "Кремль-9", "Кумиры", "Здоровье", "Армейский магазин", "Тайны века", "Свидетели", "Приговор". С октября 2013 года был президентом медиахолдинга "Красная звезда". Сценарист и режиссер более 100 документальных фильмов. С 2004 года – кинопродюсер, сценарист и режиссер художественных многосерийных фильмов. Среди его картин — сериалы "Александровский сад" (2005), "Александровский сад-2" (2009), "Охота на Берию" (2008), "Цыганки" (2009). Сценарист, режиссер и продюсер полнометражных фильмов "Три дня в Одессе" (2007), "Мужчина в моей голове" (2009), а также фильма "Крым" (2017), сюжет которого основан на событиях Крымской весны. РИА Новости Крым подробно освещал съемки этой картины. Корреспонденты сайта в 2016 году провели один день с творческой командой фильма во время съемок погони на катерах в доках "Объекта 825" в Балаклаве, пообщались с режиссером и исполнителями главных ролей.

россия, утраты, память, телевидение, общество, культура, алексей пиманов