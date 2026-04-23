Трехметровые волны обрушатся на побережье Кубани

На побережье Краснодарского края ожидаются волны до 3,5 метров и сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили региональном МЧС России. РИА Новости Крым, 23.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На побережье Краснодарского края ожидаются волны до 3,5 метров и сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили региональном МЧС России.Спасатели рекомендует соблюдать меры предосторожности и переждать сильный ветер дома. Советуют плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон оклеить. Также необходимо запастись водой, продуктами и медикаментами. Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы.Ранее сообщалось, что усиление ветра ожидается и в Крыму 23 и 24 апреля – объявлено экстренное предупреждение. Также отмечалось, что Севастополь в четверг накроет ветер до 20 м/с, жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности.

