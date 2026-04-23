Рейтинг@Mail.ru
Трехметровые волны обрушатся на побережье Кубани - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260423/trekhmetrovye-volny-obrushatsya-na-poberezhe-kubani-1155449395.html
Трехметровые волны обрушатся на побережье Кубани
На побережье Краснодарского края ожидаются волны до 3,5 метров и сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили региональном МЧС России.
краснодарский край
новости
шторм
штормовое предупреждение
мчс краснодарского края
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_766b12507044bb98d8251899474ec49b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На побережье Краснодарского края ожидаются волны до 3,5 метров и сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили региональном МЧС России.Спасатели рекомендует соблюдать меры предосторожности и переждать сильный ветер дома. Советуют плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон оклеить. Также необходимо запастись водой, продуктами и медикаментами. Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы.Ранее сообщалось, что усиление ветра ожидается и в Крыму 23 и 24 апреля – объявлено экстренное предупреждение. Также отмечалось, что Севастополь в четверг накроет ветер до 20 м/с, жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f273274e120706eba6347c7293617920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На побережье Краснодарского края ожидаются волны до 3,5 метров и сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили региональном МЧС России.
"Вечером 23 апреля и ночью 24 апреля на территории муниципального округа Анапы и Темрюкского района Краснодарского края ожидается дальнейшее усиление юго-западного ветра 20-25 м/с. Высота волн 1,5-2,5 м, в ночь на 24 апреля - 2,5-3,5 м", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендует соблюдать меры предосторожности и переждать сильный ветер дома. Советуют плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон оклеить. Также необходимо запастись водой, продуктами и медикаментами. Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы.
Ранее сообщалось, что усиление ветра ожидается и в Крыму 23 и 24 апреля – объявлено экстренное предупреждение. Также отмечалось, что Севастополь в четверг накроет ветер до 20 м/с, жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
