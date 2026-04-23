Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь - мнение

Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь - мнение - РИА Новости Крым, 23.04.2026

Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь - мнение

Провокации в отношении Белоруссии со стороны Украины, которая является плацдармом Европы для войны с Россией и ее партнерами, неизбежны. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T19:37

2026-04-23T19:37

2026-04-23T19:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Провокации в отношении Белоруссии со стороны Украины, которая является плацдармом Европы для войны с Россией и ее партнерами, неизбежны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.По его словам, чтобы оценить способность Украины развязать военный конфликт с Белоруссией, следует глянуть на остатки страны под руководством преступной киевской власти, исходя из политической, экономической и социальной ситуации в ней.По его мнению, спровоцировать конфликт могут украинцы вместе с поляками, которые нередко играют роль провокаторов в Европе."И если надо, тем же полякам дадут команду: а давайте в преддверии следующих выборов президента Белоруссии спровоцируем ситуацию с помощью Украины внутри Белоруссии – и нет вопросов. И тот же Зеленский пойдет на любую провокацию. Скажут ему – надо обострить ситуацию в Белоруссии, и он сделает", – полагает Олейник.Произойти это может, по его мнению, когда в Беларуси уже будут готовы разогретые извне политические и социальные вопросы и некие силы, вооружившись ими, начнут готовиться к выборам, как это и происходит обычно по западным лекалам.Олейник напомнил, что МИД РФ и Внешняя разведка России на днях предупредили также, что провокаций можно ждать со стороны Украины и в отношении Приднестровья. Это неудивительно, учитывая миссию Украины в целом и Зеленского в частности, подчеркнул Олейник."Украина может быть и в конфликте Венгрией, он ведь не завершен. Да, там ждут того, что будет открыт трубопровод "Дружба" и дадут нефть. Но получит Украина кредит 90 миллиардов – и завтра эту нефть могут перекрыть для Венгрии, для Словакии. Он (Зеленский – ред.) в конфликте со всеми соседями", – сказал Олейник.Но это не его конфликт, добавил политолог.Политолог обратил внимание на то, что в Европе после выборов стали все чаще звучать призывы перейти от голосований по согласию всех, то есть консенсусом, на чем базировался Евросоюз, к принятию решений квалифицированным большинством. А составят его голоса глобалистов, зарабатывающих на производстве вооружений и войне и оказывающих финансовую поддержку остальным странам, преимущественно в Восточной Европе, сказал Олейник."И сформируется "политбюро", и будут двигаться к новой формуле управления, и будет дуче (титул главы национальной фашистской партии Бенито Муссолини в Италии – ред.) или фюрер (государственный руководитель в нацистской Германии – ред.) появится", – отметил он.Выбор именно такого пути доказывают буквально все предпринимаемые на официальном уровне действия и идеи, которые навязываются в ЕС, уверен Олейник.На одном из этапов своей трансформации, когда Европа уже не будет таким колхозом, каким является сейчас, она и будет способна двинуться на Россию, считает он."А за это время Украина должна выполнять роль переходного фитиля, который должен гореть долго, пока готовится все основное для войны в Европе", – резюмировал эксперт.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, выступая по итогам совместного заседания коллегий СВР и белорусского КГБ в Калининграде, заявил, что Прибалтийские страны и Польша активно увеличивают свой мобилизационный потенциал. По его словам, нынешняя обстановка в Восточной Европе не оставляет сомнений в намерениях Запада: европейские государства целенаправленно готовятся к военному конфликту с Москвой и Минском.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт с РФ и Белоруссией плохо закончится для Европы – Лукашенко Сдали Западу территорию: почему Украина не смогла быть рядом с Россией по примеру Беларуси Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы

украина

европа

россия

владимир олейник, украина, европа, политика, мнения, россия