Стандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах

Стандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах - РИА Новости Крым, 23.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В России теперь действует ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов, предъявляя новые требования к оборудованию, что позволят сделать теплопотребление экономичнее. Об этом со ссылкой на данные базы Росстандарта пишет РИА Новости.ГОСТ обеспечит автоматизацию и диспетчеризацию системы отопления в пределах одного жилого помещения, учет расходования тепла и автоматическую защиту от протечек, пояснили в пресс-службе.Проектировщики, застройщики, управляющие компании и производители климатического оборудования теперь могут учитывать технические требования при разработке проектной документации и выборе оборудования, уточнили в Росстандарте.Накануне сообщалось, что в России планируют принять ГОСТ на российское пиво до сентября 2026 года. С 1 июля в России начнет действовать новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки, бумажные носовые платки и другие вещи бытового и санитарно-гигиенического назначения. Ранее сообщалось, что впервые за 25 лет в России обновляют государственный стандарт на бритвы. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 мая этого года.В середине марта в России впервые утвержден ГОСТ, который регламентирует правила оказания парикмахерских услуг детям. Ранее сообщалось, что в России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы.Также Росстандарт впервые разработал ГОСТ на крахмальную азиатскую лапшу фунчозу, в числе требований – длина изделия должна быть не больше 70 сантиметров. Ранее Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года. Также сообщалось, что в 2027 году в России появятся новые стандарты пива. А вот новые стандарты для бананов уже действуют в России с 1 марта – теперь длина плода должна будет составлять не менее 14 сантиметров, в одной кисти их должно быть не менее трех штук, а сами плоды иметь презентабельный вид.

