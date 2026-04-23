Стандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В России теперь действует ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов, предъявляя новые требования к оборудованию, что позволят сделать теплопотребление экономичнее. Об этом со ссылкой на данные базы Росстандарта пишет РИА Новости.
"Новый ГОСТ разработан с целью снижения теплопотребления зданий, автоматизации и диспетчеризации систем отопления в пределах одного жилого помещения. ГОСТ обеспечит дистанционное регулирование температуры внутреннего воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения комфорта проживания", – прокомментировали в ведомстве.
ГОСТ обеспечит автоматизацию и диспетчеризацию системы отопления в пределах одного жилого помещения, учет расходования тепла и автоматическую защиту от протечек, пояснили в пресс-службе.
Проектировщики, застройщики, управляющие компании и производители климатического оборудования теперь могут учитывать технические требования при разработке проектной документации и выборе оборудования, уточнили в Росстандарте.
