Сильная вспышка произошла на Солнце

Первая за две недели вспышка уровня М произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T10:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Первая за две недели вспышка уровня М произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В Лаборатории отметили, что последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля. Сейчас активность на Солнце растет. Однако пока космическое событие считается нейтральным для Земли.Вместе с тем, левая область плазменного облака продолжает довольно быстро расти, и, если этот рост не прекратится, то уже завтра может начать создавать проблемы для Земли, прогнозируют ученые."До центра солнечного диска, куда она сейчас перемещается вращением Солнца и откуда возможны фронтальные удары по планете, осталось совсем немного", - уточнили в Лаборатории.7 апреля сообщалось, что период мощных солнечных вспышек окончен. В ближайшее время на Земле ожидается геомагнитное затишье. При этом, в соответствии с прогнозным графиком, размещенном на сайте Лаборатории, до конца апреля все же ожидаются две магнитные бури уровня G1.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМагнитная буря началась на ЗемлеОбратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне

