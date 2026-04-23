Сильная вспышка произошла на Солнце
Первая за две недели вспышка уровня М произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 23.04.2026
На Солнце впервые за две недели произошла вспышка класса M
10:11 23.04.2026 (обновлено: 10:19 23.04.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым.
Первая за две недели вспышка уровня М произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии
Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Очередной очень эффектный сильный взрыв, наблюдавшийся на левом краю Солнца, появился на снимках с космических телескопов около 8 утра по московскому времени. Вспышка, судя по всему, была двойной", - говорится в сообщении.
В Лаборатории отметили, что последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля. Сейчас активность на Солнце растет. Однако пока космическое событие считается нейтральным для Земли.
Вместе с тем, левая область плазменного облака продолжает довольно быстро расти, и, если этот рост не прекратится, то уже завтра может начать создавать проблемы для Земли, прогнозируют ученые.
"До центра солнечного диска, куда она сейчас перемещается вращением Солнца и откуда возможны фронтальные удары по планете, осталось совсем немного", - уточнили в Лаборатории.
7 апреля сообщалось, что период мощных солнечных вспышек окончен
. В ближайшее время на Земле ожидается геомагнитное затишье. При этом, в соответствии с прогнозным графиком, размещенном на сайте Лаборатории, до конца апреля все же ожидаются две магнитные бури уровня G1.
