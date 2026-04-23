https://crimea.ria.ru/20260423/sem-chelovek-postradali-pri-udarakh-vsu-po-khersonskoy-oblasti-1155452097.html
Семь человек пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155451353_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_0258ea11df7619970f589f30d7f50287.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155451353_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_ceda2f4a0a41be9fe65908f87a9b1b12.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
При ударах ВСУ по Херсонской области пострадали семь человек - Сальдо
12:17 23.04.2026 (обновлено: 12:18 23.04.2026)
СИМФЕОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Семь человек пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
"В прошедшие сутки враг с особой жестокостью атаковал мирное население левобережья: семь человек пострадали", - проинформировал он.
В Новой Маячке при ударе дрона по продовольственному магазину ранены двое мужчин - 1980 и 1995 года рождения. Оба госпитализированы в Скадовскую больницу. В селе Обрывка Новокаховского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль - ранен мужчина. В селе Раздольное Каховского района при ударах БПЛА ранения получили еще трое мужчин. А в Малой Кардашинке еще один мужчина пострадал при наезде автомобиля на мину.
По информации Сальдо, обстрелами враг повредил имущество в Бехтерах, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Днепрянах, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Новофедоровке, Раздольном, Счастливцево, Таврийске. Кроме того, украинские боевики обстреляли Алешки, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Кардашинку, Новую Збурьевку, Новую Каховку, Старую Збурьевку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
