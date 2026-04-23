Семь человек пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области

Семь человек пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 23.04.2026

СИМФЕОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Семь человек пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. В Новой Маячке при ударе дрона по продовольственному магазину ранены двое мужчин - 1980 и 1995 года рождения. Оба госпитализированы в Скадовскую больницу. В селе Обрывка Новокаховского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль - ранен мужчина. В селе Раздольное Каховского района при ударах БПЛА ранения получили еще трое мужчин. А в Малой Кардашинке еще один мужчина пострадал при наезде автомобиля на мину.По информации Сальдо, обстрелами враг повредил имущество в Бехтерах, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Днепрянах, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Новофедоровке, Раздольном, Счастливцево, Таврийске. Кроме того, украинские боевики обстреляли Алешки, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Кардашинку, Новую Збурьевку, Новую Каховку, Старую Збурьевку.

