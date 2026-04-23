Сбегал от погони: в Москве водитель на арендном авто сбил людей на тротуаре - РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T20:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Москве водитель на автомобиле каршеринга вылетел на тротуар, где сбил двоих человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.ДТП произошло в четверг около 18.25 на Алтуфьевском шоссе. Предварительно установлено, что водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться от сотрудников ГАИ. Водитель и пассажир каршеринга задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.Как добавили в прокуратуре Москвы, за рулем авто был 19-летний юноша без прав. Он взял машину в аренду под чужим аккаунтом.

