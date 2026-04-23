Сбегал от погони: в Москве водитель на арендном авто сбил людей на тротуаре
Сбегал от погони: в Москве водитель на арендном авто сбил людей на тротуаре - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Сбегал от погони: в Москве водитель на арендном авто сбил людей на тротуаре
В Москве водитель на автомобиле каршеринга вылетел на тротуар, где сбил двоих человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T20:23
2026-04-23T20:23
2026-04-23T21:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Москве водитель на автомобиле каршеринга вылетел на тротуар, где сбил двоих человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.ДТП произошло в четверг около 18.25 на Алтуфьевском шоссе. Предварительно установлено, что водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться от сотрудников ГАИ. Водитель и пассажир каршеринга задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.Как добавили в прокуратуре Москвы, за рулем авто был 19-летний юноша без прав. Он взял машину в аренду под чужим аккаунтом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва, дтп, происшествия, новости, госавтоинспекция, прокуратура москвы
Сбегал от погони: в Москве водитель на арендном авто сбил людей на тротуаре
В Москве водитель на арендном авто убегал от полиции и сбил двух человек на тротуаре
20:23 23.04.2026 (обновлено: 21:15 23.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Москве водитель на автомобиле каршеринга вылетел на тротуар, где сбил двоих человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в четверг около 18.25 на Алтуфьевском шоссе. Предварительно установлено, что водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться от сотрудников ГАИ.
"Полицейскими было организовано преследование, в ходе которого правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, с последующим наездом на пешеходов. В результате ДТП пострадали два пешехода, они госпитализированы", - уточнили в правоохранительных органах.
Водитель и пассажир каршеринга задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как добавили в прокуратуре Москвы, за рулем авто был 19-летний юноша без прав. Он взял машину в аренду под чужим аккаунтом.
