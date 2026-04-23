https://crimea.ria.ru/20260423/putin-vpervye-prokommentiroval-ogranicheniya-raboty-mobilnogo-interneta-1155465829.html

Путин впервые прокомментировал ограничения работы мобильного интернета - РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T16:39

россия

владимир путин (политик)

новости

мобильная связь

отключение мобильного интернета

интернет

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155129519_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_71e81b6835d890a0ed9d084cb4cd49db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином обратил внимание на сбои в работе интернета в крупных российских мегаполисах и поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов."Не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются и в крупных городах, нечасто, но к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах", - сказал президент.По его словам, ограничения мобильной связи в крупных городах России минимизируют опасность при атаках украинских БПЛА. Президент акцентировал, что нужно обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властными структурами, чтобы находить оптимальные решения при необходимости ограничивать связь.Также Владимир Путин поручил информировать граждан по результатам работы, из-за которой были необходимы ограничения связи в городах. При этом президент отметил, что широкое информирование заранее может нанести ущерб оперативной работе, если речь идет о предотвращении терактов.Ограничения работы интернета в России продлятся столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности граждан, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

