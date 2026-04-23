Путин впервые прокомментировал ограничения работы мобильного интернета
2026-04-23T16:39
Путин впервые прокомментировал ограничения работы мобильного интернета в крупных городах
16:39 23.04.2026 (обновлено: 17:44 23.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином обратил внимание на сбои в работе интернета в крупных российских мегаполисах и поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов.
"Не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются и в крупных городах, нечасто, но к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах", - сказал президент.
По его словам, ограничения мобильной связи в крупных городах России минимизируют опасность при атаках украинских БПЛА.
"Если отключения связаны с работой по предотвращению террористических актов, то всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших граждан", - подчеркнул российский лидер.
Президент акцентировал, что нужно обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властными структурами, чтобы находить оптимальные решения при необходимости ограничивать связь.
Также Владимир Путин поручил информировать граждан по результатам работы, из-за которой были необходимы ограничения связи в городах. При этом президент отметил, что широкое информирование заранее может нанести ущерб оперативной работе, если речь идет о предотвращении терактов.
Ограничения работы интернета в России продлятся
столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности граждан, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
