Призывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонии
50-летний житель Севастополя получил 5,5 лет колонии за интернет-призывы к террористической деятельности в Крыму. Об этом сообщает пресс-служа Управления ФСБ по РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T10:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. 50-летний житель Севастополя получил 5,5 лет колонии за интернет-призывы к террористической деятельности в Крыму. Об этом сообщает пресс-служа Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, комментарии с призывы к разрушению объектов крымской инфраструктуры подсудимый писал с двух аккаунтов в Telegram."Кроме того, мужчина призывал к убийству русских и убийству политических деятелей", - сказано в релизе.Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. Уголовное дело открыто по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным и приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителю Керчи грозит 5 лет колонии за публичные призывы к экстремизмуЖителя Севастополя наказали за призывы убивать русскихЖительница Севастополя ответит за призывы к экстремизму
Житель Севастополя получил 5,5 лет за призывы к терактам в Крыму - ФСБ