Рейтинг@Mail.ru
Призывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонии - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Призывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонии
2026-04-23T10:01
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
новости крыма
закон и право
приговор
правосудие
теракт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155447394_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d08c13aeb0a51e0157daadbc782fc38.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155447394_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_28d27b39c8f7d3149904bb9715efbc12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. 50-летний житель Севастополя получил 5,5 лет колонии за интернет-призывы к террористической деятельности в Крыму. Об этом сообщает пресс-служа Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, комментарии с призывы к разрушению объектов крымской инфраструктуры подсудимый писал с двух аккаунтов в Telegram.
"Кроме того, мужчина призывал к убийству русских и убийству политических деятелей", - сказано в релизе.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. Уголовное дело открыто по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным и приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
