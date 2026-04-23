Помогала "рублем": жительница Запорожской области получила 14 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Помогала "рублем": жительница Запорожской области получила 14 лет за госизмену
Жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за спонсирование украинской армии с целью нанесения вреда Вооруженным силам РФ.
Помогала "рублем": жительница Запорожской области получила 14 лет за госизмену

22:06 23.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за спонсирование украинской армии с целью нанесения вреда Вооруженным силам РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Как выяснилось, женщина в период с октября 2023 года по июнь 2024 года трижды переводила деньги на банковский счет для сбора денежных средств в интересах ВСУ. Общая сумма - свыше 270 тысяч рублей.
"При этом женщина осознавала, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным Силам Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Незаконная деятельность подсудимой была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области. Суд приговорил фигурантку к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.
Ранее сообщалось, что за материальную помощь ВСУ жительница Краснодара получила 12 лет колонии. Подсудимая решила помочь украинским боевикам и дважды перевела им деньги: в июне 2022 года – 1 000 рублей, чуть позже – еще 1 000 рублей.
