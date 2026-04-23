https://crimea.ria.ru/20260423/pomogala-rublem-zhitelnitsa-zaporozhskoy-oblasti-poluchila-14-let-za-gosizmenu-1155448205.html

Помогала "рублем": жительница Запорожской области получила 14 лет за госизмену

2026-04-23T22:06

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdfe592d70ce6ff6d03be8f8da40d65c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за спонсирование украинской армии с целью нанесения вреда Вооруженным силам РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Как выяснилось, женщина в период с октября 2023 года по июнь 2024 года трижды переводила деньги на банковский счет для сбора денежных средств в интересах ВСУ. Общая сумма - свыше 270 тысяч рублей.Незаконная деятельность подсудимой была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области. Суд приговорил фигурантку к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.Ранее сообщалось, что за материальную помощь ВСУ жительница Краснодара получила 12 лет колонии. Подсудимая решила помочь украинским боевикам и дважды перевела им деньги: в июне 2022 года – 1 000 рублей, чуть позже – еще 1 000 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали агента украинской разведкиШвартовал вражеский БЭК: житель Керчи получил срок за госизменуЖитель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

