Помогала "рублем": жительница Запорожской области получила 14 лет за госизмену
Жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за спонсирование украинской армии с целью нанесения вреда Вооруженным силам РФ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за спонсирование украинской армии с целью нанесения вреда Вооруженным силам РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Как выяснилось, женщина в период с октября 2023 года по июнь 2024 года трижды переводила деньги на банковский счет для сбора денежных средств в интересах ВСУ. Общая сумма - свыше 270 тысяч рублей.Незаконная деятельность подсудимой была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области. Суд приговорил фигурантку к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.Ранее сообщалось, что за материальную помощь ВСУ жительница Краснодара получила 12 лет колонии. Подсудимая решила помочь украинским боевикам и дважды перевела им деньги: в июне 2022 года – 1 000 рублей, чуть позже – еще 1 000 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали агента украинской разведкиШвартовал вражеский БЭК: житель Керчи получил срок за госизменуЖитель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО
