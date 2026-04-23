Погоня со стрельбой: в Крыму пьяный лихач уходил от ДПС по полям

Погоня со стрельбой: в Крыму пьяный лихач уходил от ДПС по полям - РИА Новости Крым, 23.04.2026

Погоня со стрельбой: в Крыму пьяный лихач уходил от ДПС по полям

21-летний житель Джанкойского района без водительских прав за рулем "десятки" устроил пьяную погоню по полям со стрельбой. Как сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T17:11

2026-04-23T17:11

2026-04-23T17:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. 21-летний житель Джанкойского района без водительских прав за рулем "десятки" устроил пьяную погоню по полям со стрельбой. Как сообщает пресс-служба полиции Крыма, лихача удалось задержать.По данным правоохранителей, накануне сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-21102, движущийся по полевой дороге в районе села Придорожное, и подали его водителю сигнал об остановке для проверки документов. Водитель требование проигнорировал и резко увеличил скорость, а полицейские стали преследовать нарушителя.Однако водителю отечественной легковушки удалось доехать до Придорожного, свернуть во двор частного дома, после чего ворота сразу закрыл его товарищ, а из "десятки" выбежали несколько человек, одним из которых оказался 21-летний водитель без прав. Его задержали.По внешним признакам задержанный водитель находился в состоянии опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. Транспорт лихача поместили на спецстоянку. Ему грозит наказание от штрафов до административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрифт у детской площадки в центре села: в Крыму поймали молодого водителяВ Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без правПьяный дрифт по проселочной: в Крыму произошла погоня со стрельбой

джанкойский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, джанкойский район, новости крыма, крым, мвд по республике крым, гаи, происшествия