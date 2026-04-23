Погоня со стрельбой: в Крыму пьяный лихач уходил от ДПС по полям
МВД: в Джанкойском районе нетрезвый водитель без прав устроил погоню со стрельбой
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. 21-летний житель Джанкойского района без водительских прав за рулем "десятки" устроил пьяную погоню по полям со стрельбой. Как сообщает пресс-служба полиции Крыма, лихача удалось задержать.
По данным правоохранителей, накануне сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-21102, движущийся по полевой дороге в районе села Придорожное, и подали его водителю сигнал об остановке для проверки документов. Водитель требование проигнорировал и резко увеличил скорость, а полицейские стали преследовать нарушителя.
"Тот, стараясь скрыться, стал опасно маневрировать. Поскольку лихач не намеревался останавливаться и создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, сотрудники полиции были вынуждены открыть прицельный огонь из табельного оружия по колесам его машины", – сообщили в полиции детали погони.
Однако водителю отечественной легковушки удалось доехать до Придорожного, свернуть во двор частного дома, после чего ворота сразу закрыл его товарищ, а из "десятки" выбежали несколько человек, одним из которых оказался 21-летний водитель без прав. Его задержали.
По внешним признакам задержанный водитель находился в состоянии опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. Транспорт лихача поместили на спецстоянку. Ему грозит наказание от штрафов до административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток.
Читайте также на РИА Новости Крым: