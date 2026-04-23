Открытое горение морского терминала в Туапсе ликвидировали

В Туапсе ликвидировали открытое горение морского терминала после атаки ВСУ
23:43 23.04.2026 (обновлено: 23:49 23.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Возгорание в морском терминале в Туапсе локализовали и потушили открытое горение. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.
На данный момент к тушению привлечены 276 специалистов и 77 единиц техники.
В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.
В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.
Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.