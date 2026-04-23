https://crimea.ria.ru/20260423/otkrytoe-gorenie-morskogo-terminala-v-tuapse-likvidirovali-1155474645.html

Открытое горение морского терминала в Туапсе ликвидировали

Открытое горение морского терминала в Туапсе ликвидировали - РИА Новости Крым, 23.04.2026

Открытое горение морского терминала в Туапсе ликвидировали

Возгорание в морском терминале в Туапсе локализовали и потушили открытое горение. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T23:43

2026-04-23T23:43

2026-04-23T23:49

туапсе

краснодарский край

кубань

пожар

происшествия

новости

атаки всу

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433266_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_455b9e69ec4d83c88a24c78f7fe86007.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Возгорание в морском терминале в Туапсе локализовали и потушили открытое горение. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.На данный момент к тушению привлечены 276 специалистов и 77 единиц техники.В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.

туапсе

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, краснодарский край, кубань, пожар, происшествия, новости, атаки всу, новости сво