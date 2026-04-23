Новости Феодосии: как ходит транспорт после закрытия движения у нефтебазы - РИА Новости Крым, 23.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Феодосии после ограничения движения по участку Керченского шоссе в районе нефтебазы проезд на личный автотранспорте возможен через трассу "Таврида". Об этом сообщили в администрации города.Автобусные маршруты №№ 2, 4, 13А осуществляют движение через ул. Федько (без заезда на ул. Геологическая). Кроме того, не осуществляется посадка и высадка пассажиров на остановках "Стройдеталь" и "Нефтебаза".Проезд через ул. Федько открыт исключительно для общественного транспорта, акцентировали в администрации и предупредили, что возможны изменения "в зависимости от складывающейся ситуации".Проезд по участку Керченского шоссе от кольца на Владиславовку до переезда ограничили утром. Причины не называются.

