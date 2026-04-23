НАТО отрабатывает морскую блокаду и захват Калининградской области - РИА Новости Крым, 23.04.2026
НАТО отрабатывает морскую блокаду и захват Калининградской области
НАТО отрабатывает морскую блокаду и захват Калининградской области
НАТО отрабатывает морскую блокаду и захват Калининградской области

Морскую блокаду и захват Калининградской области отрабатывает НАТО в ходе учений ОЭС

© Фото : NATOКорабли Первой постоянной морской группы НАТО. Архивное фото
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, НАТО отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, заявил в интервью РИА новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области", – сказал замглавы МИД России.
Кроме того, растет активность и ведомых Великобританией Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, добавил дипломат.
НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы, отметил Грушко.
