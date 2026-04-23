На уровне Магеллана и Кука: русский открыватель Антарктиды Михаил Лазарев

В этот день в 1851 году ушел из жизни мореплаватель Михаил Лазарев, который вместе с Фадеем Беллинсгаузеном открыл последний континент Земли – Антарктиду,...

2026-04-23T08:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В этот день в 1851 году ушел из жизни мореплаватель Михаил Лазарев, который вместе с Фадеем Беллинсгаузеном открыл последний континент Земли – Антарктиду, закрепив статус России как великой морской державы. Об одной из исторических личностей Севастополя – адмирале Лазареве в материале РИА Новости Крым.Михаил Петрович Лазарев родился в дворянской семье во Владимире. В 12 лет вместе со своими двумя братьями поступил в Морской кадетский корпус, через три года став одним их лучших его выпускников. После этого юный гардемарин продолжил обучение морскому делу в Великобритании, где в течение пяти лет ходил под парусами в Северном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах. По возвращению в Россию в 1808 году был произведен в мичманы и отправлен на русско-шведскую войну. За проявленную в ходе кампании отвагу был произведен в лейтенанты. Во время Отечественной войны 1812 года служил на бриге "Феникс", блокировал морской подход к шведской крепости Свеаборг.В 1813 году Лазарев в качестве командира фрегата российско-американской компании "Суворов" приступил к первому в своей жизни кругосветному путешествию. Молодой лейтенант прошел через Атлантику к Южной Америке, затем пересек Индийский и Тихий океаны, и, обогнув Южную Америку, через Атлантику вернулся в Россию. Во время путешествия, которое продолжалось год и девять месяцев, Лазарев открыл необитаемые острова в Тихом океане, уточнил координаты и сделал зарисовки побережий Австралии, Северной и Южной Америки.В 1819 году Лазарев вместе с Фаддеем Беллинсгаузеном на шлюпах "Мирный" и "Восток" отправились в первую русскую антарктическую экспедицию. Во время этого путешествия, которое продлилось три года, русские мореплаватели открыли шестой материк Земли – Антарктиду. Через два дня после этого континент увидел британский мореплаватель Эдвард Брансфилд, который в отличие от Лазарева и Беллинсгаузена подошел не только к шельфовым льдам континента, но и к гористому полуострову Тринити, поэтому его также часто указывают первооткрывателем Антарктиды. За участие в антарктической экспедиции Лазарев был сразу произведен в капитаны второго ранга и назначен командиром фрегата "Крейсер", который в 1824 году охранял территориальные воды русской Америки. После возвращения на родину Лазарев был произведен в капитаны первого ранга.В феврале 1826 года Михаила Петровича назначают командиром 12-го флотского экипажа и линейного корабля "Азов", на котором 8 октября 1827 года он принимает участие в Наваринском сражении. Во время боя "Азов" уничтожил шесть кораблей противника, включая турецкий флагман Тагир-паши и египетский линейный корабль под флагом Мухаррем-бея. По итогам сражения Лазарева производят в контр-адмиралы, а союзники по кампании (англичане, французы, греки) награждают орденами.В 1832 году Лазарев становится начальником Черноморского флота, а через год и военным губернатором Севастополя и Николаева. При нем Черноморский флот получает новые корабли, артиллерию более высокого качества. Командующий проводит реформу подготовки военных моряков – обучение проходит в море в условиях, максимально приближенных к реальному бою.Помимо воинских обязанностей, Лазарев активно занимается строительством Севастополя – закладывает основы городской среды и формирует вектор развития города.Адмирал не дожил до Крымской войны 1853-1856 годов, но внес значительный вклад в героическую оборону Севастополя, воспитав и подготовив к ней моряков-черноморцев, легендарных Нахимова, Корнилова, Истомина и многих других.По мнению историка Черноморского флота Сергея Горбачева, Михаил Лазарев сыграл значительную роль в русской науке, военном деле и создании стиля и духа Севастополя.По мнению Горбачева, имя Лазарева стоит наравне с такими первооткрывателями как Кук, Магеллан и другими учеными.Андрей КиреевГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет расширять арктический флот – Путин Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

