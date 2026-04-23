Мы сила: в Алуште собрался "Большой Женсовет"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Женщина – это сила. Сила женщины – это сила России, и в России много сильных людей, говорит со сцены ведущая, приветствуя зал. В Алуште стартовал форум Союза женщин России "Большой Женсовет" – "Крымские зори". Такой форум проходит в Крыму впервые. Он посвящен женской и семейной проблематике и проводится в рамках реализации стратегии действий в интересах этих направлений.
"Сегодня женщины успешно работают во многих сферах, в том числе в тех, которые еще совсем недавно считались традиционно мужскими, и достигают очень больших успехов. Уверены, что проведение Большого Женсовета будет способствовать решению актуальных задач, которые стоят перед нашей страной и нашим регионом", – обратился к участникам форума глава Крыма Сергей Аксенов.
И выразил мнение, что именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Очень важны и другие вопросы повестки, такие как развитие женского предпринимательства и социального проектирования, отметил Аксенов.
Обращение главы РК со сцены зачитала заместитель председателя Совмина Крыма Ольга Шевцова. И от себя она добавила: "Очень важно, чтобы рядом был кто-то, кто может вдохновлять. А вдохновлять – это непосредственно задача женщин".
Форум в Алуште посетили представители женсоветов из других субъектов страны, рассказала в комментарии РИА Новости Крым председатель Крымского регионального отделения Союза женщин России Нонна Бахарева.
“Сегодня впервые к нам приехали наши подруги Союза женщин России из Новосибирска, Луганска, Донецка, Москвы, Петербурга. Этот форум – очень знаковое мероприятие. И очень важно, что в этом году исполняется 85 лет Союзу женщин России. И именно сегодня первый форум в Республике Крым Союза Женщин России собрался", – сказала Бахарева.
И отметила, что на площадке форума будут работать четыре тематические сессии. Речь идет о поддержке семьи, репродуктивном здоровье мужчин и женщин, о воспитании детей. Кроме того, собравшиеся обсудят вопросы поддержки некоммерческих организаций. По словам Бахаревой, которая также выступила модератором стратегической сессии, в Крыму уже завершился процесс создания женских советов при администрациях муниципальных образований.
"Да, они у нас работают. Самый успешный – Симферопольский район. Суть женсовета – добраться до самых маленьких населенных пунктов: где живут хоть 100 человек, тоже должен работать женсовет, который объединит вокруг себя самых активных женщин, хранительниц очага, тех, кто является поддержкой мужчин", – сказала Бахарева.
Центральное место в работе советов отдано проектам патриотической и социальной направленности. Также будут реализовываться и проекты, направленные на поддержку многодетных семей и будущих родителей. Женсоветы будут развивать образовательные площадки, направленные на обучение воспитание детей.
"Сегодня женщины, как и всегда в самое тяжелое время, становятся сильнее, чтобы поддерживать близких и бережно хранить семейные ценности", – подытожила Бахарева.
При этом достичь национальных целей в сфере семьи, материнства и детства, способствовать развитию женского предпринимательства и социального проектирования можно, объединив усилия женсоветов, профильных ведомств и общественных институтов, уверены организаторы форума.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601