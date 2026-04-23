Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известно
Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известно
2026-04-23T22:31
2026-04-23T22:34
дагестан, махачкала, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известно

В Дагестане мужчина ранил ножом двух медиков в больнице – один из врачей в реанимации

22:31 23.04.2026 (обновлено: 22:34 23.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Махачкале один из посетителей Республиканской клинической больницы им. Вишневского напал с ножом на двух медработников. Один из пострадавших находится в реанимации. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.
"В Республиканской клинической больнице им. Вишневского один из посетителей на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес медицинским работникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений... В результате произошедшего один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
Как уточнили в минздраве Дагестана, ранения получили дежурившие врачи - травматолог и хирург. Коллеги оказали им всю необходимую помощь. Состояние врача-травматолога оценивается как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.
В МВД Дагестана добавили, что нападавший с места происшествия скрылся. Но в короткое время его личность была установлена, он уже задержан.
Ранее сообщалось, что в Симферополе в одной из больниц пациентка напала на заведующего отделением и нанесла ему травмы. Женщину задержали сотрудники Росгвардии и передали ее полицейским для дальнейшего разбирательства.
22:55Усиление восточного фланга НАТО и смерть Пиманова – главное
22:31Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известно
22:23Делегация КФУ презентовала в Ростове и Воронеже научный туризм в Крыму
22:06Помогала "рублем": жительница Запорожской области получила 14 лет за госизмену
21:49На Крым обрушился ливень с грозой и градом
21:3932 беспилотника уничтожили над Черным морем и регионами России
21:34В Крыму пациентка набросилась на врача в больнице
21:13"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира
21:01"Я будто возродилась": Повалий поблагодарила жителей Крыма
20:40В Севастополе развернули Знамя Победы
20:23Сбегал от погони: в Москве водитель на арендном авто сбил людей на тротуаре
20:19Стандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах
20:00Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды
19:53Вас снова обманывают: Медведев о кредите Украине от ЕС
19:37Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь - мнение
19:25Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
19:07Больше 4 миллионов российских семей получат новую налоговую выплату
18:59В бюджет Крыма поступило более 21 миллиарда рублей от ключевых налогов
18:30Два детсада и школу закрыли в Туапсе из-за пожаров на морском терминале
18:25Умер телеведущий и режиссер Алексей Пиманов
Лента новостейМолния