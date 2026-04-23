Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известно
В Дагестане мужчина ранил ножом двух медиков в больнице – один из врачей в реанимации
22:31 23.04.2026 (обновлено: 22:34 23.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Махачкале один из посетителей Республиканской клинической больницы им. Вишневского напал с ножом на двух медработников. Один из пострадавших находится в реанимации. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.
"В Республиканской клинической больнице им. Вишневского один из посетителей на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес медицинским работникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений... В результате произошедшего один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
Как уточнили в минздраве Дагестана, ранения получили дежурившие врачи - травматолог и хирург. Коллеги оказали им всю необходимую помощь. Состояние врача-травматолога оценивается как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.
В МВД Дагестана добавили, что нападавший с места происшествия скрылся. Но в короткое время его личность была установлена, он уже задержан.
Ранее сообщалось, что в Симферополе в одной из больниц пациентка напала на заведующего
отделением и нанесла ему травмы. Женщину задержали сотрудники Росгвардии и передали ее полицейским для дальнейшего разбирательства.
