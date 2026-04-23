Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известно - РИА Новости Крым, 23.04.2026

В Махачкале один из посетителей Республиканской клинической больницы им. Вишневского напал с ножом на двух медработников. Один из пострадавших находится в...

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Махачкале один из посетителей Республиканской клинической больницы им. Вишневского напал с ножом на двух медработников. Один из пострадавших находится в реанимации. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".Как уточнили в минздраве Дагестана, ранения получили дежурившие врачи - травматолог и хирург. Коллеги оказали им всю необходимую помощь. Состояние врача-травматолога оценивается как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.В МВД Дагестана добавили, что нападавший с места происшествия скрылся. Но в короткое время его личность была установлена, он уже задержан.Ранее сообщалось, что в Симферополе в одной из больниц пациентка напала на заведующего отделением и нанесла ему травмы. Женщину задержали сотрудники Росгвардии и передали ее полицейским для дальнейшего разбирательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

